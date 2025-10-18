CANAL RCN
Deportes

América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho

América de Cali venció 2-0 al Deportivo Cali en Palmaseca con goles de Barrios y Escobar. Con el triunfo, los rojos quedaron a un paso del grupo de los ocho.

América vs. Cali
Foto: América de Cali oficial

Noticias RCN

octubre 18 de 2025
10:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El América de Cali volvió a ilusionar a su hinchada tras imponerse 2-0 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025.

Junior le ganó al Pereira sobre el final: ¡Vea la eufórica celebración de Alfredo Arias!
RELACIONADO

Junior le ganó al Pereira sobre el final: ¡Vea la eufórica celebración de Alfredo Arias!

En un partido intenso y lleno de emociones, los dirigidos por David Gonzáles lograron una victoria clave que los mete de nuevo en la pelea por la clasificación.

El encuentro, disputado en el Estadio de Palmaseca, tuvo dominio alterno y varias opciones claras para ambos equipos. Sin embargo, América fue más efectivo y golpeó en los momentos justos del juego para quedarse con los tres puntos.

Cristian Barrios abrió el camino del triunfo

A los 27 minutos, Cristian Barrios adelantó a los escarlatas con una gran definición dentro del área, silenciando las gradas del estadio rival. El gol cambió el rumbo del compromiso y obligó al Cali a adelantar sus líneas, dejando espacios que América aprovechó con velocidad.

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo
RELACIONADO

América de Cali se medirá contra los grandes de Europa: fue invitado a prestigioso torneo

En la segunda mitad, el cuadro rojo mantuvo el control del juego y amplió la ventaja con un tanto de José Escobar al minuto 62, quien aprovechó un rebote en el área para sellar el marcador 2-0.

América se mete en la pelea por la clasificación
Con este triunfo, América de Cali llegó a 20 puntos y subió hasta la décima posición, superando al Deportivo Cali por diferencia de gol (+1 frente a -3). Aunque ambos clubes tienen los mismos puntos, los escarlatas toman ventaja en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

El resultado devuelve la esperanza a la afición americana, que sueña con ver a su equipo nuevamente entre los mejores del torneo, pues ya solo quedó a un punto del octavo (Santa Fe).

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Junior de Barranquilla

Junior le ganó al Pereira sobre el final: ¡Vea la eufórica celebración de Alfredo Arias!

Deportivo Cali

Cali perdió la final de Copa Libertadores Femenina ante Corinthians: así fueron los penaltis

Mundial Sub 20

Colombia venció a Francia y se consagró tercera en el Mundial Sub-20: así fue el triunfo

Otras Noticias

Redes sociales

Karina García terminó con oxígeno tras fuerte pelea contra Karely Ruiz en el Stream Fighters 4

La pelea entre Karina García y Karely Ruiz en el Stream Fighters 4 fue una de las más intensas. La colombiana terminó exhausta y necesitó oxígeno tras perder el combate.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 18 de octubre: premio mayor

Revise aquí los resultados de la Lotería de Boyacá de hoy sábado 18 de octubre de 2025 y descubra si su billete es el ganador del premio mayor.

Bogotá

Contraloría alerta sobre irregularidades millonarias en mantenimiento de cámaras de seguridad en Bogotá

Artistas

Luto en el rock por la muerte de Sam Rivers, bajista de Limp Bizkit, a los 48 años

OMS

OMS urge a fortalecer la atención a ciertas enfermedades: Estas son