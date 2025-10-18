América ganó el clásico vallecaucano en la casa del Deportivo Cali y quedó cerca de los ocho

El América de Cali volvió a ilusionar a su hinchada tras imponerse 2-0 al Deportivo Cali en el clásico vallecaucano correspondiente a la fecha 16 de la Liga BetPlay 2025.

En un partido intenso y lleno de emociones, los dirigidos por David Gonzáles lograron una victoria clave que los mete de nuevo en la pelea por la clasificación.

El encuentro, disputado en el Estadio de Palmaseca, tuvo dominio alterno y varias opciones claras para ambos equipos. Sin embargo, América fue más efectivo y golpeó en los momentos justos del juego para quedarse con los tres puntos.

Cristian Barrios abrió el camino del triunfo

A los 27 minutos, Cristian Barrios adelantó a los escarlatas con una gran definición dentro del área, silenciando las gradas del estadio rival. El gol cambió el rumbo del compromiso y obligó al Cali a adelantar sus líneas, dejando espacios que América aprovechó con velocidad.

En la segunda mitad, el cuadro rojo mantuvo el control del juego y amplió la ventaja con un tanto de José Escobar al minuto 62, quien aprovechó un rebote en el área para sellar el marcador 2-0.

América se mete en la pelea por la clasificación

Con este triunfo, América de Cali llegó a 20 puntos y subió hasta la décima posición, superando al Deportivo Cali por diferencia de gol (+1 frente a -3). Aunque ambos clubes tienen los mismos puntos, los escarlatas toman ventaja en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

El resultado devuelve la esperanza a la afición americana, que sueña con ver a su equipo nuevamente entre los mejores del torneo, pues ya solo quedó a un punto del octavo (Santa Fe).