Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras los partidos de la segunda fecha

La segunda fecha de la Liga BetPlay II 2025 comenzó a jugarse el pasado viernes 18 de julio y finalizó el domingo 20 de julio con el partido entre Fortaleza y Once Caldas, en el estadio Metropolitano de Techo.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Millonarios y América de Cali no tuvieron actividad porque sus partidos fueron aplazados.

La jornada del viernes se abrió con los partidos entre Unión Magdalena vs. Llaneros (0-0) y Deportes Tolima vs. Independiente Santa Fe (0-1). Posteriormente, el sábado jugaron Águilas Doradas vs. Junior de Barranquilla (2-3), Alianza vs. Deportivo Pereira (1-0), Atlético Nacional vs. La Equidad (3-1) y Boyacá Chicó vs. Independiente Medellín (2-0).

Y, finalmente, el telón de la jornada se cerró el domingo con los partidos entre Envigado y Deportivo Cali (0-0) y Fortaleza vs. Once Caldas (2-1).

De esa manera, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 se encuentra de la siguiente manera:

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras las primeras dos fechas

Atlético Nacional: 6 puntos (+4). Junior: 6 puntos (+3). Fortaleza: 6 puntos (+2). Boyacá Chicó: 4 puntos (+2). Independiente Santa Fe: 4 puntos (+1). Alianza: 4 puntos (+1). Pasto: 3 puntos (+1). Llaneros: 2 puntos (0). Bucaramanga: 1 punto (0). América de Cali: 1 punto (0). Unión Magdalena: 1 punto (0). Águilas Doradas:1 punto (-1). Deportivo Pereira: 1 punto (-1). Envigado: 1 punto (-1). La Equidad: 1 punto (-2). Independiente Medellín: 1 punto (-2). Deportivo Cali: 1 punto (-2). Millonarios: 0 puntos (0) (no ha jugado). Deportes Tolima: 0 puntos (-2). Once Caldas: 0 puntos (-3).

Así se jugará la fecha 3 de la Liga BetPlay II 2025

La tercera fecha de la Liga BetPlay II 2025 comenzará a jugarse el martes 22 de julio y finalizará el jueves 24. En esta oportunidad, los partidos serán los siguientes: