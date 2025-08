Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II tras los partidos de Atlético Nacional, Santa Fe y América en la fecha 5

Este sábado 2 de agosto de 2025, se continuó jugando la Liga BetPlay II 2025 y hubo cambios en la tabla de posiciones.

La nueva jornada se abrió el viernes 1 de agosto, con el partido que Unión Magdalena le ganó 0-1 a La Equidad, en el estadio Metropolitano de Techo.

Además, este sábado se jugaron cuatro partidos más. El primero fue Deportivo Cali vs. Llaneros (0-3), el segundo fue Junior vs. Boyacá Chicó (2-0), el tercero fue Deportes Tolima vs. Atlético Nacional (0-0) y el último fue Independiente Santa Fe vs. América de Cali ().

En ese sentido, con los resultados de este 2 de agosto, la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 quedó de la siguiente manera.

Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay II 2025 tras los partidos de Atlético Nacional, Santa Fe, América, Junior y Deportivo Cali en la fecha 5

En este momento, tras el fin de la jornada del sábado, Junior es el líder y Millonarios está último. La realidad de todos los equipos es la siguiente:

Junior: 13 puntos (+8). Llaneros: 11 puntos (+5). Santa Fe: 9 puntos (+2). Atlético Nacional: 8 puntos (+3). Fortaleza: 8 puntos (+2). Tolima: 7 puntos (0). Envigado: 5 puntos (0). Alianza: 5 puntos (0). Boyacá Chicó: 5 puntos (-1). La Equidad: 5 puntos (-2). Deportivo Cal: 5 puntos (-4). Pasto: 4 puntos (1). América: 4 puntos (0). Medellín: 4 puntos (-1). Deportivo Pereira: 4 puntos (-1). Unión Magdalena: 4 puntos (-4). Águilas Doradas: 2 puntos (-2). Bucaramanga: 1 punto (-1). Once Caldas: 1 punto (-3). Millonarios: 0 puntos (-2).

¿Cuáles serán los partidos que completarán la fecha 6 en la Liga BetPlay II 2025?

La Liga BetPlay II 2025 se continuará disputando el domingo 3 de agosto y los partidos serán los siguientes: