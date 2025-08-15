¿Tambalea Gabriel Raimondi en América de Cali? Lo que se reveló sobre su futuro

América de Cali no está pasando por un buen momento de la mano del técnico Diego Gabriel Raimondi. A pesar de la buena presentación que tuvo superando a Bahía de Brasil en Copa Sudamericana, los últimos resultados han generado preocupación.

El cuadro caleño perdió en la ida de los octavos de final de la Sudamericana ante Fluminense y jugando en el estadio Pascual Guerrero, mientras que en la Liga BetPlay se encuentra en el puesto 18 de la tabla de posiciones con apenas 4 puntos de 15 disputados.

Las duras pruebas de Gabriel Raimondi en América

América cedió la ventaja que tenía en reclasificación, por lo que los próximos partidos serán determinantes. Sin embargo, el primer juego que deberán encarar será ante Fluminense en el Maracaná, donde ya llegan con desventaja.

Además, el próximo partido liguero también puede ser decisivo, pues es enfrentando a Atlético Nacional en uno de los clásicos más importantes del fútbol profesional colombiano. Este contexto no favorece al DT, por lo que se comenzó a especular con su futuro.

¿Qué se sabe sobre el futuro de Gabriel Raimondi?

De acuerdo a lo revelado por el periodista Pipe Sierra, en este momento Raimondi todavía tiene crédito, pero indica que en caso de que se pierdan estos próximos encuentros, la situación se podría complicar y las decisiones desde las directivas podrían activarse.

"Si llega a perder estos dos partidos, se va a evaluar la continuidad de Raimondi", explicó Sierra en su canal de Kick. El escenario donde América pierda 6 de sus últimos 7 partidos, donde hay una eliminación y un clásico, son decisivos para cualquier entrenador.

Sin embargo, en América están confiados en que no se dará este panorama, pues algunos jugadores estarán regresando de sus lesiones y le podrían dar otra cara a al plantel que ya ha mostrado algunas formas interesantes.