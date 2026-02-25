CANAL RCN
Así será la quinta edición de la Tatacoa Race

La organización confirmó que espera la participación de alrededor de 900 ciclistas, entre corredores de la modalidad competitiva y participantes de la travesía.

Tatacoa Race 2026
Tatacoa Race

febrero 25 de 2026
07:00 p. m.
Los paisajes, el calor y la resistencia vuelven a ser protagonistas. Tatacoa Race, una de las competencias más exigentes y emblemáticas del ciclismo en Colombia, entra en su recta final de inscripciones para lo que será su quinta edición, denominada “El Legado”, que se disputará del 5 al 7 de junio en Neiva, Huila.

¿Cuánta gente participará en la Tatacoa Race?

A pocos días del cierre oficial, previsto para el 31 de marzo, la organización confirmó que espera la participación de alrededor de 900 ciclistas, entre corredores de la modalidad competitiva y participantes de la travesía. A la cita llegarán deportistas de distintas regiones de Colombia y también competidores internacionales, consolidando a Tatacoa Race como una prueba de referencia en el calendario del ciclismo de resistencia.

“Llegar a la quinta edición es un momento muy especial para nosotros. El Legado representa la historia de la carrera, pero también su evolución. Hemos construido un evento que hoy es reconocido por su exigencia y por los escenarios únicos que ofrece”, afirmó Andrés González, cofundador de Tatacoa Race.

Para esta edición, la organización diseñó etapas completamente nuevas, con recorridos que atraviesan parajes exóticos, terrenos técnicos y condiciones de alta temperatura, características que han convertido a Tatacoa Race en una experiencia única dentro del ciclismo nacional.

Así será la Tatacoa Race 2026

La competencia se desarrollará en dos etapas. La primera etapa tendrá un recorrido aproximado de 100 kilómetros, poniendo a prueba la resistencia, la estrategia y la preparación física de los corredores. La segunda etapa, de cerca de 55 kilómetros, será también un recorrido de travesía, permitiendo que más ciclistas vivan la experiencia de la Tatacoa Race en un formato exigente pero accesible.

“Tatacoa Race no es solo una carrera, es una experiencia. Aquí el ciclista se enfrenta al calor, al terreno y a sí mismo. Eso es lo que hace que quienes la corren siempre quieran volver”, explicó González.

Desde sus inicios, el evento ha logrado integrar deporte, aventura y territorio, posicionando al Huila y a Neiva como un destino clave para el turismo deportivo y el ciclismo de alto nivel.

La organización reiteró el llamado a los interesados a asegurar su cupo antes del 31 de marzo, fecha en la que se cerrarán oficialmente las inscripciones, actualmente en su última fase de venta.

