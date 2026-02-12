Técnico de Jhon Durán destapa problema con el que llegó el delantero en el Zenit

Hace pocos días, el mercado de fichajes se marcó por la llegada del delantero colombiano Jhon Jáder Durán como el nuevo refuerzo estrella del Zenit de San Petersburgo. El atacante antioqueño de 22 años llega al conjunto ruso bajo la modalidad de préstamo procedente del Al-Nassr de Arabia Saudita, en un acuerdo válido hasta el final de la temporada 2025/26.

La llegada de Durán a territorio ruso marca su tercer club en menos de un año y el sexto en su corta pero intensa trayectoria profesional. Tras un paso agridulce por el Fenerbahçe de Turquía —donde anotó cinco goles en 18 partidos y conquistó la Supercopa local—, la cesión fue interrumpida prematuramente para facilitar su desembarco en la Premier League de Rusia.

El Zenit, que actualmente marcha en la segunda posición de la tabla con 39 puntos (a solo uno del líder Krasnodar), desembolsó cerca de 2,75 millones de euros por el costo de la cesión. Aunque inicialmente hubo reportes encontrados sobre una opción de compra, las fuentes más cercanas al club indican que el trato es un préstamo seco para potenciar el ataque en el tramo final del campeonato.

Técnido de Zenit entregó dura realidad de Durán

Justo cuando se pensaba en el debut del colombiano con el conjunto ruso, el técnico de este club destapó un problema con el que llegó el cafetero.

“Es un jugador de primer nivel, pero ahora el reto es ponerlo a tono. Ha llegado con algunas dificultades, así que primero necesita ponerse en forma y luego empezar a jugar poco a poco”, señaló Semak.

El DT informó que el atacante "aún no ha entrenado con el equipo, así que es demasiado pronto para decir algo, pero por lo que hemos visto… Es un jugador de calidad; esperamos que su motivación y calidad ayuden al equipo”.

La buena noticia para Durán es que la liga en Rusia no ha iniciado aún, puesto que tendrá dos semanas para readapartarse y tener la continuidad que se espera.

Cabe anotar que Durán hace algunos días dejó claro cuáles fueron las razones de su aterrizaje en Rusia. “Decidí irme por el club y por el reto. Me ayudará a desarrollarme como jugador y quiero formar parte del equipo. El club me quería aquí y eso me motivó a venir”, dijo.