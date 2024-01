“¡Tenemos el 1 y el 3, Colombia!”: el emocionante relato de Mario Sabato en La Vuelta de Nairo

El 10 de septiembre de 2016 es una fecha histórica para el ciclismo colombiano. Ese día, se corrió la etapa 20 de la edición 71 de la Vuelta a España. Nairo Quintana se proclamó campeón virtual de la ronda 'ibérica'; mientras que Esteban Chaves despojó a Alberto Contador del podio. Mario Sabato puso a vibrar a Colombia entera con su emotivo relato sobre la fracción con cierre en el mítico Alto de Aitana.

Chris Froome no se la puso fácil a 'Nairoman'. El ciclista británico, quien en ese entonces lideraba el Team Sky, levantó los brazos en la decimonovena etapa y se acercó, peligrosamente, a Quintana Rojas. La distancia, que antes de esa contrarreloj era de 3:37, pasó a ser de 1:21. Había nerviosismo en el Movistar Team, pues no conquistaban La Vuelta desde 2009 (con Alejandro Valverde) y no querían que el primer puesto se les escapara.

El pedalista nacido en Nairobi, quien ya le había arrebatado dos ediciones del Tour de Francia al 'escarabajo' (2013 y 2015), apretó en la vigésima etapa y Quintana tuvo que demostrar su mejor versión para defender la camiseta roja.

Puede ver: Rigoberto Urán y Esteban Chaves lideran nómina de lujo del EF para Tour Colombia

En los metros finales del largo trayecto, el cual constó de 193.2 kilómetros, Sabato puso de pie a la afición 'cafetera'. "'Nairoman', 'Nairoman', no es un ciclista, es 'Nairoman'", decía el periodista argentino, cuando el pedalista criado en Cómbita neutralizaba los ataques de Froome.

"¡Tenemos el 1 y el 3, Colombia!", dijo el narrador de San Martín, cuando se confirmó que Chaves sobrepasó a Contador en la clasificación general. Después de un esfuerzo sobrehumano, el 'Chavito' fue noveno en Aitana y le sacó 1:24 a 'El Pistolero', ganador de siete 'grandes'.

Video de la narración de Mario Sabato en la Vuelta a España 2016

Mario Sabato traerá las emociones al Canal RCN

En el 2024, Sabato narrará las tres 'grandes' del deporte de las bielas, Giro de Italia, Vuelta a España y Tour de Francia, en la pantalla del Canal RCN.

Con el regreso de Quintana al Movistar Team, la recuperación de Egan Bernal, el debut de la dupla Sergio Higuita - Daniel Felipe Martínez en el BORA, el protagonismo de Santiago Buitrago en el Bahrain Victorious y el papel que jugará Juan Sebastián Molano en el UAE (por mencionar a algunos 'escarabajos'), se esperan grandes emociones.

Lea acá: ¿Egan Bernal podrá ganar otro Tour de Francia?: el 'Cóndor de Zipaquirá' dio contundente respuesta