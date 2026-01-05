Millonarios jugaría contra Boca Juniors de Argentina: esta es la fecha

En medio de un proceso de reconstrucción y con la necesidad urgente de recuperar protagonismo, Millonarios comienza a trazar su hoja de ruta para el 2026 con un calendario de pretemporada que promete exigencia máxima y alto impacto internacional. En las últimas horas se abrió con fuerza la posibilidad de que el conjunto capitalino enfrente nada menos que a Boca Juniors en un partido amistoso en el mítico estadio de La Bombonera, un escenario cargado de historia y simbolismo para el fútbol sudamericano.

El club embajador busca dejar atrás un 2025 marcado por la frustración y los resultados adversos, por lo que la dirigencia y el cuerpo técnico han apostado por una preparación de alto nivel que permita medir al equipo ante rivales de jerarquía desde el inicio del año.

Millonarios apunta alto en su preparación internacional

Bajo la dirección técnica de Hernán Torres, Millonarios inició trabajos con la clara intención de cambiar la imagen mostrada en la temporada anterior. El entrenador tolimense, consciente de la exigencia que implica dirigir a uno de los clubes más grandes de Colombia, avaló una pretemporada con competencia de primer nivel en el continente.

En ese contexto, el equipo azul se enfrentará a River Plate y Boca Juniors, los dos gigantes del fútbol argentino. El primer reto será el 11 de enero, cuando Millonarios dispute un compromiso ante River Plate en el marco del Torneo Serie Río de la Plata, certamen de preparación que se llevará a cabo en Uruguay y que reúne a clubes tradicionales de la región.

Este duelo servirá como una primera prueba para evaluar el funcionamiento del plantel, ajustar piezas y comenzar a consolidar la idea de juego que pretende implantar el cuerpo técnico de cara a los desafíos oficiales del 2026.

La Bombonera, un reto histórico para el club embajador

Según informó la prensa argentina este lunes 5 de enero, Millonarios viajará posteriormente a Buenos Aires para enfrentar a Boca Juniors el próximo 14 de enero, en un amistoso que se disputaría en La Bombonera. De concretarse, será un partido de enorme relevancia mediática y deportiva, no solo por el rival, sino por el escenario, considerado uno de los templos del fútbol mundial.

Para Millonarios, jugar en La Bombonera representa una oportunidad invaluable para medir carácter, jerarquía y personalidad ante un entorno hostil y altamente competitivo. Además, permitirá a Hernán Torres observar cómo responde su equipo bajo presión, algo clave para una temporada en la que el club buscará volver a ser protagonista tanto a nivel local como internacional.

Estos compromisos ante River y Boca reflejan la intención clara de la institución: elevar el nivel competitivo desde la pretemporada y enviar un mensaje contundente a su hinchada. Millonarios quiere pasar la página del 2025 y comenzar el 2026 enfrentando a los más grandes del continente, con la ilusión de que estas pruebas marquen el inicio de una nueva etapa.