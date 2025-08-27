Teófilo Gutiérrez respondió, con insulto incluido, sobre la denuncia presentada en su contra

Hace algunos días, el nombre de Teófilo Gutiérrez dio de que hablar, luego de que se conociera públicamente que el delantero había sido denunciando ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas de muerte en contra de un prestamista en Barranquilla.

Según el denunciante, identificado como Gastón Marriaga González, el futbolista no solo incumplió con los pagos de un préstamo pactado de manera verbal, sino que además habría reaccionado de forma intimidante cuando se le exigió la devolución del dinero. El trámite fue radicado el pasado 19 de agosto de 2025 ante la Fiscalía Seccional del Atlántico.

En video: la viral respuesta de Teófilo Gutiérrez

Recientemente, Teófilo Gutiérrez se refirió brevemente a este escándalo a su alrededor. Mientras el jugador se preparaba para un encuentro con Junior de Barranquilla, algunos hinchas que esperaban al plantel le pidieron que se refiriera a este asunto.

'Teo', fiel a su estilo jocoso y alegre, se refirió a esta situación, soltando un insulto y en medio de risas respondió brevemente sobre este lío legal. "Ya le pagué a ese hijuep***", dijo mientras se subía al bus del Junior, mientras los que estaban a su alrededor celebraban la declaración.

El origen del conflicto con Teófilo Gutiérrez

El conflicto se originó en febrero de 2024, cuando Marriaga presuntamente le entregó una suma de dinero al delantero, bajo el compromiso de que este pagaría intereses mensuales. No obstante, el acuerdo se habría incumplido desde abril de 2025, lo que desencadenó la disputa actual.

En su declaración, Marriaga aseguró que el pasado 12 de agosto de 2025 sostuvo una llamada con el jugador para exigir el pago total del capital y los intereses pendientes. Según su versión, Teófilo no solo se negó, sino que además le habría lanzado amenazas de muerte en su contra. Ante esta situación, el prestamista acudió a las autoridades y solicitó medidas de protección.