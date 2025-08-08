Luis Díaz se roba todos los elogios en Alemania: "es el más avanzado"

Este jueves 7 de agosto, el colombiano Luis Díaz cumplió con su segundo partido de pretemporada con su nuevo equipo, el Bayern Múnich de Alemania.

El cafetero tuvo su primera titularidad bajo el mando del técnico Vincent Kompany. En este duelo, ante el Tottenham de Inglaterra, Díaz fue uno de los más destacados, creando peligro en el área rival e incluso, dejando 'pinturas' con sus jugadas.

Tras su brillante partido ante el equipo de Londres, Díaz se ha sabido robar todos los elogios en Alemania, dejando altas expectativas de lo que viene para esta temporada en la Bundesliga y Champions League.

Alemania se rinde a los pies de Luis Díaz

Aunque no ha logrado marcar, en Bayern han destacado la entrega y destreza de Lucho dentro del terreno de juego.

Su técnico Vincent Kompany llenó de elogios al colombiano, destacándolo por encima de otras figuras.

“Sí, es un jugador de equipo, para el Bayern, eso es importante y definitivamente tenemos esa sensación“, dijo de entrada.

Y agregó: “Es el más avanzado de todos física y mentalmente. Hizo una muy buena pretemporada con Liverpool. Entrenaba 3 semanas antes que nosotros”.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

La próxima presentación del Bayern será este martes 12 de agosto ante el Grasshopper Club Zúrich, en otro amistoso de preparación. Luis Díaz, mientras tanto, sigue ganándose su lugar con juego, actitud y el respaldo total de su entrenador.

En al debut oficial de Luis Díaz con el Bayern Múnich estaría programado para el próximo 16 de agosto. Este sería en un escenario de alta exigencia: la final de la Supercopa de Alemania, donde el Bayern Múnich se enfrentará al Stuttgart, actual campeón de la Copa.

Este partido no solo marcaría el estreno de Díaz en una competición oficial con su nuevo club, sino que también le brindaría la oportunidad de disputar su primer título en tierras teutonas. La posibilidad de levantar un trofeo en su primer partido oficial con el Bayern subraya la magnitud de su llegada y el rol que se espera que desempeñe de inmediato.