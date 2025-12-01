Brutal pelea entre hinchas colombianos y mexicanos finalizado el partido amistoso en Texas: video

Una jornada deportiva que debía ser una fiesta de confraternidad y preparación para el Mundial 2026 se vio empañada por un violento altercado. Apenas el árbitro pitó el final del contundente 4-0 a favor de la selección colombiana sobre México, la atención se desvió del césped a la grada.

La euforia por el resultado se mezcló con la indignación, pues un enfrentamiento que estalló en las tribunas del estadio de Texas, involucrando a seguidores de ambas escuadras.

Pelea entre hinchas colombianos vs. mexicanos en estadio de Texas

Videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales y portales de noticias capturaron la crudeza del momento. Las imágenes muestran cómo varios hinchas mexicanos, visiblemente frustrados por la goleada encajada, arremetieron contra un seguidor colombiano en una de las tribunas.

Lo que comenzó como un intercambio de palabras subió de tono dramáticamente, transformándose en empujones, golpes y una batalla de golpes que generó pánico entre los asistentes cercanos. La gravedad de la situación obligó a una inmediata intervención.

Goleada de Colombia a México en amistoso en EE.UU. terminó en golpes

El personal de seguridad y la logística del estadio AT&T actuaron con celeridad para contener el caos. En medio del tumulto, gritos y el intercambio de insultos, varios agentes lograron abrirse paso entre la multitud para separar a los agresores.

El aficionado colombiano, blanco de la agresión inicial, pudo ser evacuado a un lugar seguro. Este rápido accionar fue crucial para que el incidente no escalara a mayores proporciones.

Mientras Néstor Lorenzo y sus dirigidos celebraban una victoria convincente, con goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, que demostró la cohesión del equipo de cara al Mundial de 2026, la imagen de la violencia en la tribuna dejó un sabor amargo.

Este tipo de incidentes, como el registrado en el partido Colombia vs. México, ensombrecen el espíritu deportivo de estos duelos amistosos y recuerdan la importancia de la tolerancia y el respeto, incluso en la derrota.