CANAL RCN
Deportes

Brutal pelea entre hinchas colombianos y mexicanos finalizado el partido amistoso en Texas: video

Finalizado el partido entre Colombia vs. México, se viralizó una pelea en las tribunas del estadio de Texas. ¿Qué pasó?

Pelea hinchas colombianos vs. mexicanos partido amistoso.
Foto: AFP-captura de pantalla.

Noticias RCN

octubre 12 de 2025
07:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una jornada deportiva que debía ser una fiesta de confraternidad y preparación para el Mundial 2026 se vio empañada por un violento altercado. Apenas el árbitro pitó el final del contundente 4-0 a favor de la selección colombiana sobre México, la atención se desvió del césped a la grada.

¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas
RELACIONADO

¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas

La euforia por el resultado se mezcló con la indignación, pues un enfrentamiento que estalló en las tribunas del estadio de Texas, involucrando a seguidores de ambas escuadras.

Pelea entre hinchas colombianos vs. mexicanos en estadio de Texas

Videos que se viralizaron rápidamente en redes sociales y portales de noticias capturaron la crudeza del momento. Las imágenes muestran cómo varios hinchas mexicanos, visiblemente frustrados por la goleada encajada, arremetieron contra un seguidor colombiano en una de las tribunas.

Lo que comenzó como un intercambio de palabras subió de tono dramáticamente, transformándose en empujones, golpes y una batalla de golpes que generó pánico entre los asistentes cercanos. La gravedad de la situación obligó a una inmediata intervención.

Goleada de Colombia a México en amistoso en EE.UU. terminó en golpes

El personal de seguridad y la logística del estadio AT&T actuaron con celeridad para contener el caos. En medio del tumulto, gritos y el intercambio de insultos, varios agentes lograron abrirse paso entre la multitud para separar a los agresores.

¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026
RELACIONADO

¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026

El aficionado colombiano, blanco de la agresión inicial, pudo ser evacuado a un lugar seguro. Este rápido accionar fue crucial para que el incidente no escalara a mayores proporciones.

Mientras Néstor Lorenzo y sus dirigidos celebraban una victoria convincente, con goles de Jhon Jáner Lucumí, Luis Díaz, Jefferson Lerma y Johan Carbonero, que demostró la cohesión del equipo de cara al Mundial de 2026, la imagen de la violencia en la tribuna dejó un sabor amargo.

Colombia Sub-20 está en la semifinal del Mundial: próximo rival, fecha y hora del partido
RELACIONADO

Colombia Sub-20 está en la semifinal del Mundial: próximo rival, fecha y hora del partido

Este tipo de incidentes, como el registrado en el partido Colombia vs. México, ensombrecen el espíritu deportivo de estos duelos amistosos y recuerdan la importancia de la tolerancia y el respeto, incluso en la derrota.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Monumental goleada de Colombia: victoria 4 a 0 contra México en partido amistoso

Selección Colombia

¡Colombia goleó a México! Carbonero puso el 4-0 a favor de la 'tricolor' en Texas

Selección Colombia

¡Lerma rompió el arco! Colombia golea a México en amistoso camino al Mundial 2026

Otras Noticias

Israel

Israel anuncia plan para destruir los túneles de Hamás tras la liberación de rehenes

Los túneles subterráneos de Hamás permiten a los combatientes desplazarse sin ser detectados y, en algunos casos, cruzar la frontera para realizar ataques sorpresa.

Ejército Nacional

Nueva asonada contra el Ejército: 400 personas atacaron a los uniformados

Tras una operación del Ejército contra el Clan del Golfo, aproximadamente 400 manifestantes arrebataron a la tropa los capturados y el material incautado.

Resultados lotería

Resultados de la Lotería de Boyacá del 11 de octubre: premio mayor

Artistas

Juan Cebolla representará a Colombia y Latinoamérica en el Festival Internacional del Circo de Montecarlo

Enfermedades

Preocupante panorama sobre el cáncer: casos podrían aumentar un 70% en pocos años