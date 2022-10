¿Quiénes son los culpables de la crisis en Millonarios?: el 'Tino' y Aristizábal respondieron

La crisis de Millonarios parece estar lejos de terminar, luego de la derrota contra Independiente Medellín y resultado que lo complica en sus aspiraciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2022-II.

El conjunto dirigido por Alberto Gamero sumó ocho partidos sin conocer la victoria y la crisis parece mantenerse. Sin embargo, aunque se ha buscado señalar a los culpables de esta debacle de Millonarios, para algunos exjugadores colombianos, estos serían los principales apuntados.

En ESPN, Faustino Asprilla fue el primero en hablar sobre la situación del cuadro bogotano y aseguró que uno de los apuntados debería ser Andrés Llinás, quien fue protagonista de la acción de Diber Cambindo en el primero del Medellín.

Un central no se puede caer, a esos muchachos revísenle los taches, les he contado mil veces

"Millonarios no empezó tan mal. No sé por qué ahorita tienen el temor y se van desesperando porque no llega el gol. El gol fue un accidente. Un central no se puede caer, a esos muchachos revísenle los taches, les he contado mil veces. Retrocedió horrible"

Además, el ‘Tino’ reiteró la importancia que también tiene el escoger unos guayos adecuados para los partidos.

"Yo tuve problemas porque me tocaba jugar con taches de gran tamaño y no me gustaba, pero me decía, si se resbala lo saco"

“Millonarios no tiene jugadores con rebeldía”

Víctor Aristizábal fue otro de los que opinó sobre la situación del equipo y para el exjugador, Alberto Gamero no cuenta con futbolistas que tengan “rebeldía”.

Millonarios tiene muy buenos jugadores, pero no tiene jugadores con rebeldía, para cambiar en algún momento lo que está sucediendo. Muchas veces al entrenador uno no lo escucha, en la cancha el que manda es el jugador de fútbol

Asegurando la importancia de contar con jugadores de ese estilo, Aristizábal fue duro con los futbolistas de Millonarios.

"No puede estar mirando para la banca y decir: profe Gamero, ¿Qué hago?", y finalizó con lo siguiente:

Muchas veces el jugador tiene que ser rebelde con el entrenador

