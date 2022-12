Tite fue claro tras las críticas recibidas frente a Corea del Sur: “si tengo que bailar, bailaré”

Luego de la victoria de la Selección de Brasil frente a Corea del Sur cuatro goles a uno, diferentes personalidades del deporte criticaron la forma de celebrar de los jugadores y entrenador brasileño, asegurando que es una falta de respeto que el DT se ponga a bailar en un partido de Mundial.

En el juego de los octavos de final de la Copa del Mundo, la Selección de Brasil sorprendió goleando y siendo muy superior a Corea del Sur, que no pudo hacer nada sobre el poderío de los sudamericanos en el terreno de juego y tuvo que despedirse del Mundial con una goleada estrepitoso.

En la celebración del tercer gol de Brasil, que fue anotado por Richarlison, se pudo observar como Tite, entrenador de la selección sudamericana, se juntó con los jugadores y realizaron un baile muy peculiar. Sin embargo, esto generó críticas en contra del entrenador brasileño, quien respondió todos los comentarios generados tras el baile frente a Corea del Sur.

"No es mi equipo. Es la selección brasileña, a la que tengo la responsabilidad de entrenar. Lo lamento mucho y no voy a hacer comentarios de gente que no conoce la historia y la cultura de Brasil. El bailar es parte de la cultura brasileña, y no menospreciamos a nadie. Es nuestra forma de ser. Y en términos culturales, podemos ayudar a la educación de los chicos", aseguró el entrenador en rueda de prensa.

De igual forma, dejó claro que la conexión que existe en la Selección de Brasil es bastante importante y que no dejará de bailar por los comentarios generados en varios espacios de la prensa nacional e internacional.

"Tengo una conexión con la generación joven, con unos jugadores que podrían ser mis nietos. Tengo 61 años. Si tengo que bailar, bailaré. De forma muy sutil, no es mi perfil. Les pedí que me escondieran. Tengo que entrenar más, lo sé", bromeó el Tite previo al juego de Croacia.

¿Vuelve el Jogo bonito?

Por otro lado, Tite habló sobre la forma de jugar de la Selección de Brasil, siendo un equipo que sale a buscar los partidos y trata de recuperar el Jogo Bonito, el cual ha caracterizado al equipo sudamericano durante su historia deportiva y que durante el Mundial de Catar 2022 ha generado múltiples comentarios.

“Jugar así es la identidad del fútbol brasileño. Les damos confianza para que den lo mejor de sí mismos. Es nuestra característica. Bajo tanta presión, hay que tener el valor de jugar así, aunque corras el riesgo de que te critiquen. Y ya lo he experimentado, pero ese es el tipo de fútbol en el que yo creo, aunque haya críticas si no ganas el título. Pero es en lo que creemos", afirmó previo al juego de Croacia.

