¿Dirigente de la FCF detrás de la ausencia de Tomás Ángel en el Sudamericano Sub-20?

La ausencia de Tomás Ángel en la convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-20 sigue generado todo tipo de comentarios y teorías, y lo último que se conoció al respecto fue sobre que el vicepresidente de la Federación Colombiana de Fútbol estaría detrás de esa situación.

Con información del periodista Gustavo López y una publicación en su Twitter, Álvaro González Alzate estaría detrás de la decisión de convocar a Isaac Zuleta y no a Tomás Ángel.

Luego de conocerse esa versión, la cual tomó rápidamente fuerza en las redes sociales, Héctor Cárdenas lo negó y en declaraciones a Red+ Noticias, González Alzate dio la cara y respondió ante esas acusaciones.

"Falso y temerario ese pasquín. Ni siquiera conozco al tal Zuleta, Y además como está dicho, nunca, óigase nunca, me entrometo ni coadyuvo intromisiones directivas en las decisiones técnicas de todos y cada uno de nuestros seleccionadores nacionales en ninguna categoría o modalidad. Emplazó públicamente a cualquier miembro de un cuerpo técnico de la Federación activo o pasado, que denuncie lo contrario a esta afirmación mía. Incluso a aquellos exdirectores técnicos que falsamente se han mostrado como mis opositores respecto a algunos conceptos y directrices en mi función como miembro del Comité ejecutivo de la Federación"

En contexto: Héctor Cárdenas aclaró los rumores sobre la no convocatoria de Tomás Ángel

Álvaro González Alzate y la relación de su hijo con Isaac Zuleta

Negando conocer a Isaac Zuleta, el futbolista del Getafe español que fue convocado por Cárdenas para el Sudamericano Sub-20, y respondió sobre si su hijo tuviese alguna relación con dicho jugador.

"No lo sé porque no me gusta entrometerme en su trabajo. Acabo de preguntarle a mi hijo Álvaro Andres sobre ese tema y me responde El que nada tiene que ver en su academia con el jugador Zuleta. Igual esa información tú como periodista reconocido en este país, la puedes verificar con la nómina que la Academia de mi hijo tiene registrada en la Liga de Fútbol de Caldas"

Por último, sobre si tomará alguna acción legal ante lo dicho por el periodista, el vicepresidente de la FCF respondió con lo siguiente:

"Tal como siempre lo expresó públicamente, a las críticas constructivas la analizó y muchas veces me enseñan para corregir y mejorar, pero a las destructivas y a la "basura" como estas, simplemente las ignoro totalmente. No afectan ni un ápice de mi conciencia ni de mi tranquilidad"