¿Tres estrellas por año en la Liga BetPlay? Esto respondieron desde Dimayor

La reciente decisión tomada en Argentina de otorgar un título al equipo líder de la tabla total del año desató versiones alrededor del fútbol colombiano.

El caso de Rosario Central, que recibió un título administrativo por encabezar la clasificación anual, despertó especulaciones sobre si la Liga BetPlay podría replicar este sistema en el futuro cercano.

La versión fue entregada por el periodista Diego Rueda de Caracol Radio, quien indicó que probablemente se iba a entregar un título para el líder de la tabla de reclasificación total, sumándose a los dos campeones semestrales del formato actual.

Presidente de la Dimayor aclaró los rumores

El presidente de la Dimayor, Carlos Mario Zuluaga, aclaró el panorama. Según explicó en diálogo con esta misma emisora, lo ocurrido en Argentina fue una “novedad”, pero en Colombia ningún club ha llevado esta iniciativa a la Asamblea. Esa precisión desmonta la versión de que el FPC estuviera estudiando formalmente la idea de sumar un tercer campeón anual.

Zuluaga afirmó que solo si un directivo de los 36 clubes asociados decide proponer el modelo, este podría ser discutido y votado en una Asamblea. La explicación dejó claro que, aunque la opción no está sobre la mesa, tampoco puede descartarse por completo, pues cualquier propuesta debe seguir el conducto regular estatutario.

Polémica en Argentina por el título de Rosario Central

La controversia estalló cuando la AFA decidió otorgar a Rosario Central un nuevo título denominado “Campeón de Liga” por haber finalizado primero en la Tabla Anual, pero esta decisión no estaba contemplada originalmente en el reglamento de la Liga Profesional para la temporada 2025.

Según el comunicado oficial del Comité Ejecutivo de la liga, la resolución fue adoptada por unanimidad para reconocer “al equipo que acumule la mayor cantidad de puntos a lo largo del año”. Sin embargo, varios clubes y analistas reprochan que se haya creado un trofeo ad hoc fuera de las bases previstas para este torneo.

Uno de los puntos más críticos fue la denuncia de Estudiantes de La Plata, que afirmó que no se realizó ninguna votación formal durante la reunión para aprobar este título. Este cuestionamiento pone en duda la legitimidad de la decisión dirigencial, pues sugiere falta de transparencia en el proceso.