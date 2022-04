Sergio Higuita se impuso en la etapa reina del Tour de Romandía

El ciclista colombiano Sergio Higuita se impuso este sábado en la etapa reina del Tour de Romandía, en su octava victoria como profesional. Por muy poco, el reciente ganador de la Volta a Cataluña logró superar a su compañero ruso Aleksandr Vlasov, en un esprint con una veintena de corredores, mientras que el español Juan Ayusodel del Team Emirates completó el podio del día.

Con esta etapa el antioqueño asciende 26 puestos en la clasificación general y se ubica a 1:54 del líder Rohan Dennis.

“Había sufrido mucho, no han sido mis mejores días, después de Lieja-Bastoña-Lieja lo hice muy bien, pero estos días he tenido malas sensaciones. Para mí era de suerte que hoy lloviera en el final de esta etapa porque al inicio iba muy mal. Le decía a mis compañeros que no era mi día. Cuando comenzó a llover empezó a cambiar todo, empecé a respirar mejor y de verdad que queríamos esta victoria”, declaró el colombiano en la transmisión oficial de la carrera.

Declaraciones de @HiguitSergio 🇨🇴@BORAhansgrohe tras su victoria de etapa en Tour de Romandía 📹 ©️GCN pic.twitter.com/rOlMACj4qN — Goga Ruiz-Sandoval (@BiciGoga) April 30, 2022

"Estoy feliz de ganar, porque esta es mi última carrera antes de regresar a casa", afirmó Higuita, asegurando además, que se tomará unos días de descanso antes de iniciar su preparación para la segunda parte de la temporada, en la que participará en la Vuelta a España como uno de los líderes de su equipo actual Bora-Hansgrohe.

Un colombiano más que resaltó en esta etapa

Otro pedalista destacado fue Einer Rubio, con una gran presentación estuvo muy cerca de conseguir su primera victoria como profesional, luciendo la camiseta del equipo Movistar. En la recta final, faltando casi 9 kilómetros el ciclista boyacense emprendió una huida y se alejó del grupo de los favoritos de la etapa, sin embargo, faltando 300 metros para la meta fue alcanzado y no logró mantener su posición.

Una etapa crucial para la clasificación general, con sus 180,1 kilómetros y 4.160 metros de desnivel positivo desde Aigle. Por su parte, el líder Rohan Dennis no vio amenazado su liderato, con su equipo Jumbo trabajando para él.