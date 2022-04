Egan respondió a los críticos: "Ciertos sectores políticos deben dejar de generar odio"

Si hay una verdad sobre Egan Bernal, es que no se calla nada cuando algo le molesta y en las últimas horas causó revuelo en redes sociales por su postura crítica frente a una propuesta presidencial.

En su cuenta de Twitter, el ciclista de 25 años cuestionó los subsidios estatales que pretende dar Gustavo Petro si es elegido como presidente de Colombia, lo que dio pie a una gran polémica.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años", escribió Bernal.

No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno. Creo que la solución está en generar empleo digno y pensar a futuro, porque esto no se va a arreglar en 4 años. — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Su comentario lo puso en el ojo del huracán y varios seguidores de la campaña de Petro, se fueron encima de él y lo criticaron con fuerza por su opinión. De hecho, el que que más se hizo sentir fue el activista Beto Coral, quien le dijo "si va a opinar de política, lea un poco, pero sobre todo, tenga el coraje y la valentía de hacerlo con nombres".

Egan Bernal respondió a los críticos

Tanta fue la lluvia de críticas que recibió Egan Bernal, que horas después volvió a referirse al tema, pero esta vez haciendo un llamado a la unión y al respeto a quienes piensan distinto, asegurando que lo único que están logrando algunos sectores es generar odio entre la gente.

"En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos", dijo el campeón del Tour de Francia 2019.

En un tweet que escribo me dicen que soy de izquierda, en el otro que soy de derecha, si supieran que no me gustan los extremos... y claramente en este me dirán que soy un tibio

Eso solo demuestra que ciertos sectores políticos deben de dejar de generar odio en la gente y unirnos — Egan Arley Bernal (@Eganbernal) April 29, 2022

Horas antes de publicar el trino referente a la propuesta de los subsidios estatales de Petro, Egan Bernal se refirió en su cuenta de Twitter acerca del ambiente que hay en el país previo a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo y dijo estar preocupado por la fuerte división que se está presentando.

"Mañana viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental. No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente. Se tenía que decir y se dijo".