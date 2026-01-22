Tulio Gómez da nuevos detalles sobre la posible venta del América de Cali: "Puede tardarse"

Tulio Gómez está decidido a vender al América de Cali, o eso ha dado ha entender durante las últimas semanas, pues ha atendido varias entrevistas a diferentes medios de comunicación en donde ha sido reiterativo con que su familia ya cumplió un ciclo en la institución.

El empresario ha dado detalles de su intención de dar un paso al costado, pero dejando claro que lo que buscan es recuperar lo que han invertido en el club y que de momento no hay un precio establecido para las eventuales ofertas que podrían llegar.

¿Qué dijo Tulio Gómez sobre la venta de América?

En esta oportunidad, Gómez Giraldo habló con el programa 'Deportes Sin Tapujos', donde dio nuevos detalles sobre lo que planea hacer con el cuadro vallecaucano, del cual es accionista mayoritario en 2016.

Comentó que será una banca de inversión la que se encargue de hacer el análisis que determine el valor del equipo, pero es un proceso que tiene muchas aristas. "Cuando eso pase, hay que convocar a una asamblea extraordinaria informando el porcentaje que compra".

"Hoy el América está listo para que lleguen inversores que compren. Queremos un fondo grande que invierta y que piense que América puede ser campeón de Copa Libertadores", comentó. "Necesitamos que lleguen tipos ricos que vuelvan al América un equipo grande en el continente".

¿Hay ofertas por América de Cali?

El empresario fue consultado sobre si a hoy, 22 de enero de 2026, existe alguna oferta sobre la mesa o por lo menos alguien que mostrara intención. "Han llegado algunos, pero los que han llegado no nos han convencido. Hay un fondo muy interesante y vamos a ver".

Al respecto, comentó. "Eso no quiere decir que yo me voy mañana. Eso puede tardarse uno o dos años. No hay nada, pero han tocado la puerta", comentó.