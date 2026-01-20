Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

El nombre de Sebastián Villa está presente diariamente en los principales medios deportivos de Argentina tras su gran campaña con Independiente Rivadavia en 2025, pues hay varios clubes que se interesaron en sus servicios y pagarían millones de dólares para tenerlo en sus filas.

Sin embargo, este club le brindó la oportunidad mientras enfrentaba problemas con la justicia argentina, la cual lo condenó por violencia de género en 2023. Tras la confianza, salió campeón con este club y ahora diferentes clubes se pelean su fichaje.

América de Cali buscó a Sebastián Villa

Tulio Gómez, máximo accionista del América de Cali, confirmó en diálogo con Win Sports que en su momento pensaron darle una oportunidad a Sebastián Villa, pero debido a todas las controversias que rodean al futbolista antioqueño, optaron por evitarse el dolor de cabeza.

"Cuando a (Sebastián) Villa lo sacaron de Boca por ese problema, yo hablé con el agente, que ahí estaba la oportunidad para traerlo barato. Es un jugadorazo, me encanta ese jugador... alguna vez hablé con él, pero ahora es imposible", señaló.

Al final, el club le bajó el pulgar a este talentoso extremo tras evaluar el impacto mediático que tendría la contratación.