Tulio Gómez estalló contra reconocido periodista de la ciudad de Cali: “Te voy a demandar”

Los últimos días para Tulio Gómez han sido de varios sentimientos encontrados, teniendo en cuenta que en la actualidad, el América de Cali está viviendo uno de los mejores momentos deportivos de los últimos años, pero, por otro lado, su candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca no tuvo mucho éxito, puesto que en las elecciones no tuvo los resultados esperados.

Ahora, tras el fuerte golpe de las elecciones, Tulio Gómez tuvo un fuerte encontrón con reconocido periodista de la ciudad de Cali, quien por medio de las redes sociales arremetió contra el máximo dirigente del equipo ‘Escarlata’, señalando que era un analfabeto, inepto e ignorante por algunas discusiones políticas.

El periodista que tuvo la fuerte discusión con Tulio Gómez es Jaime Dinas, reconocido periodista de la ciudad de Cali, y que en sus redes sociales afirmó: “Analfabeta”, ignorante, inepto, incapaz e incompetente en Política, invita a Votar en Blanco, desconoce Experiencia y Autoridad de @DilianFrancisca (Dilian Francisca Toro) conocimiento y capacidad @Osgazu (Oscar Gamboa) de Castro, Lozano, Cruz Inaceptable e injustificable tanta arrogancia en un atorrante en Política”.

Ante la fuerte arremetida del periodista, Tulio Gómez no se quedó callado y contestó de una forma ofensiva, en donde resaltó los estudios que ha tenido a lo largo de su carrera.

“Jaime, usted no tiene ni la mitad de mis estudios, ni un 10% de mi inteligencia, y no es que yo sea muy inteligente, es que tú eres muy bruto, los ignorantes como tú hablan mal de lo que no conocen o por servilismo a sus amos corruptos; aquí cierro mi discusión y te bloqueo”, aseguró Tulio Gómez.

Fuerte acusación de Dinas contra Tulio Gómez

Sin embargo, la pelea no terminó ahí, ante la respuesta ofensiva del máximo dirigente del América de Cali, Dinas contestó, cuestionando sus decisiones deportivas y también las acciones que realizó previo a las elecciones del pasado domingo 29 de octubre.

“Sr @Tulioagomez engaña: nunca estuvo interesado en el Valle, aprovecha hinchas América de Cali para aumentar riqueza y miente: Estadio NO será de América, sino de Grupo Español, él busca ahorrarse un 20% que le corresponde, apoyando al caleño Eder a Alcaldía, Tulio es un oportunista”, aseguró.

Tulio Gómez demandará al periodista

Por último, Tulio Gómez contestó: “Dinas, te estás pasando, le he dado poder a mi abogado para demandarte, iré hasta las últimas consecuencias y gastaré lo que sea necesario para que respetes a la gente de bien, te comportas como un gamín de la más baja calaña”.