UCI Gran Fondo World Series regresa a Colombia

Colombia vuelve a ponerse en el mapa del ciclismo internacional. Después de una primera edición en Bogotá que reunió a 2.000 corredores de 15 países, el UCI Gran Fondo World Series llegará a Medellín el próximo 29 de noviembre, con la expectativa de convocar a más de 2.000 participantes y convertirse en uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año en la capital antioqueña.

“Aquí tenemos cada vez más escenarios deportivos para que nuestra gente haga deporte, estimulamos las prácticas deportivas y es muy importante para nosotros anunciar también competencias y carreras como estas donde participan aficionados y categorías máster, por que este es un tema que cada vez en el mundo es más importante”, declaró Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

La competencia tendrá un atractivo especial: los ciclistas aficionados podrán buscar su clasificación al Súper Campeonato Mundial UCI Gran Fondo 2027, que se disputará en Francia. Quienes finalicen dentro del 25% de los mejores de su categoría por edad, de acuerdo con los criterios de clasificación de la UCI, obtendrán el derecho a participar en la cita mundialista representando a su país.

El evento contará con dos distancias: un recorrido principal de 134 kilómetros y uno corto de 91 kilómetros, que atravesarán diferentes escenarios de Antioquia. La competencia se desarrollará bajo los estándares de la Unión Ciclista Internacional (UCI), en alianza con la Federación Colombiana de Ciclismo. Las inscripciones ya están abiertas y pueden hacerse a través de www.ucigranfondocolombia.com.

“Colombia tiene una historia extraordinaria en el ciclismo, pero también miles de aficionados que sueñan con competir internacionalmente. Esta segunda edición representa precisamente eso: la posibilidad de que un ciclista que entrena cada semana en las carreteras del país pueda ganarse un lugar en un campeonato mundial. Queremos que Medellín sea el escenario donde comiencen a cumplirse esos sueños”, señaló Juliano Salvatori, Director General UCI Gran Fondo World Series Colombia.

De Bogotá a Medellín: una competencia con proyección mundial

El UCI Gran Fondo World Series es uno de los circuitos internacionales más importantes del ciclismo aficionado, con presencia en más de 20 países y más de 30.000 participantes de los cinco continentes.

En su primera edición en Colombia, realizada en Bogotá en 2025, más de 200 ciclistas colombianos consiguieron su clasificación al Campeonato Mundial de 2026 en Niseko, Japón. 33 deportistas viajaron y vivieron de primera mano esa increíble experiencia. Ahora, Medellín tomará el relevo como sede de una competencia que también busca dinamizar el turismo deportivo, la hotelería y la economía regional.

“La llegada de esta competencia a Medellín demuestra la capacidad de Colombia para albergar eventos deportivos de talla internacional. Esperamos recibir a más de 2.000 corredores y sus acompañantes, generando un impacto que va más allá de las carreteras. Queremos posicionar esta prueba como una cita imprescindible del calendario deportivo latinoamericano y consolidar a Medellín como destino del ciclismo mundial”, afirmó Camilo Martinez Avila - Director Ejecutivo UCI Gran Fondo World Series Colombia.

Bogotá y Medellín comienzan a pedalear hacia el Mundial

Como antesala a la competencia, la organización realizará una serie de rodadas de preparación y encuentros con las comunidades ciclistas de Bogotá y Medellín. Las actividades comenzarán el 25 de octubre en Bogotá y continuarán durante noviembre, con jornadas el 8, 15 y 22 de noviembre, incluyendo un reconocimiento del circuito en Medellín el día 15.

La programación oficial incluirá una feria comercial y entrega de kits los días 27 y 28 de noviembre en Plaza Mayor Medellín, mientras que la gran competencia se disputará el domingo 29 de noviembre.