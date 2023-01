Karateca en Irán fue ejecutado en la horca: estas fueron sus últimas palabras

El mundo sigue consternado y sorprendido por la ejecución del joven karateca Mohammad Mehdi Karami, en la horca de Irán, el pasado fin de semana, tras ser acusado por el asesinato de un basiji -miliciano islámico el pasado mes de noviembre durante las protestas desatadas en este país por la muerte de Mahsa Amini.

Según dio a conocer su padre, el campeón de múltiples torneos nacionales no tuvo el derecho de escoger un abogado, ya que aseguran que el Gobierno le dio un abogado que no hizo el esfuerzo para ganar el caso y a pesar de la insistencia de cambiar de abogado, esta petición fue rechazada, haciendo que el joven fuera condenado a pena de muerte.

Tras el fuerte acontecimiento que sacudió al mundo, se dio a conocer las desgarradoras palabras que le dijo el deportista a su padre antes de fallecer, donde le informaba la decisión que había tomado el Gobierno, y asegurando que estaban cometiendo una injusticia, ya que él no cometió el asesinato.

"Él me llamó el miércoles, a las 2 p.m., y me dijo: 'Papá, nos han dado las sentencias, me dieron la pena de muerte, pero no le dije nada a mamá, tú tampoco le digas, no le digas nada a mamá, que Dios los perdone, al menos no pasa nada en casa'", afirmó el padre del joven asesinado en Irán.

Además, afirmó que en varias oportunidades le preguntó a su hijo sobre el asesinato del cual lo acusaban, recibiendo una respuesta negativa de mohammad, el cual aseguró que nunca estuvo involucrado en la muerte de un basiji -miliciano islámico.

“'¿Mehdi, por mi vida, tú hiciste eso?' y él me decía 'Te lo juro que no, papá, por Dios... te lo juro por tus manos trabajadoras, no...'", finalizó el hombre.

Desgarrador video del padre

En el video dado a conocer por medios de las redes sociales, se puede observar al padre de Mohammad inclinado y llorando encima de la tumba de su hijo junto a otros seres queridos del deportista de 22 años, la cual estaba llena de flores y fotos del karateca.

Las desgarradoras imágenes se han hecho popular en las redes sociales en medio de rechazos y millones de críticas a las penas de muerte que se han efectuado en Irán en los últimos días, pues vale destacar que ya son cuatro personas condenadas a muerte por el mismo delito por el que se acusó el deportista.