Ultimátum para Gabriel Raimondi en América y los nombres que suenan para reemplazarlo

El técnico de América de Cali recibió una seria advertencia de cara a su próximo partido: las directivas ya tienen otros planes.

Gabriel Raimondi América de Cali (2)
FOTO: América de Cali

Noticias RCN

agosto 30 de 2025
05:56 p. m.
Este domingo 31 de agosto, América de Cali se estará enfrentando a Alianza FC en Valledupar, donde esperan poder revertir el mal momento de la mano del técnico Gabriel Raimondi, quien ya encadena una serie de derrotas en todas las competencias que ha disputado.

De acuerdo a lo que se ha podido conocer, en este compromiso se estará jugando su puesto, pues ya habría llegado un ultimátum. "Si no gana en Valledupar, Raimondi se va", indicaron desde el entorno del equipo vallecaucano.

Los nombres que suenan para reemplazar a Raimondi

En caso de que el argentino finalmente no logre cumplir con las exigencias de las directivas, se pondría fin a su ciclo y comenzarían las conversaciones formales para encontrar su reemplazo, pues desde ya se habla de que hay varios nombres sobre la mesa.

El nombre que más ha tomado fuerza es el de Juan Cruz Real, quien no tiene equipo tras pasar por Belgrano en Argentina y tiene sed de revancha después de que se cortara su proceso tras haber sido campeón con 'La Mechita' en 2020.

Por otro lado, el periodista Eduardo Luis comentó en La FM que está la posibilidad de que América termine buscando a David González, técnico que recientemente salió de Millonarios por malos resultados y que también estaría en la mira de Águilas Doradas.

Otro nombre que se mencionó recientemente fue el de Alexandre Guimaraes, quien ya tuvo dos ciclos en la institución. El periodista Jaime Dinas informó que el brasileño nacionalizado costarricense es el favorito de la presidente Marcela Gómez.

Novedades en los convocados de América de Cali vs. Alianza FC

Hay una buena noticia para Raimondi y es que en este juego definitivo ante Alianza podrá contar nuevamente con el volante Eder Álvarez Balanta, quien no tiene actividad desde hace más de dos meses.

Además, contará con los delanteros Luis Ramos y Rodrigo Holgado, antes de que ambos salgan a cumplir con sus compromisos internacionales con sus respectivas selecciones. Finalmente, vuelve Mateo Castillo, quien no venía siendo considerado por el DT.

