Lionel Messi, en su último partido en Argentina, se emocionó al máximo y estuvo al borde de las lágrimas: VIDEO

Lionel Messi, de acuerdo con lo que se ha conocido desde Argentina, jugará este 4 de septiembre el último partido en su país.

septiembre 04 de 2025
06:13 p. m.
Este 4 de septiembre de 2025, se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y Argentina, en el estadio Monumental, recibirá a Venezuela, que sueña con un 'batacazo' que le permita dar un paso importante para su clasificación al Mundial.

La 'albiceleste' ya está clasificada a la cita mundialista, pero el encuentro de este jueves está lleno de sentimientos debido a que, según se ha conocido desde Argentina, este sería el último partido que Lionel Messi, el astro del fútbol, jugaría por Eliminatorias Sudamericanas en su país.

Por lo tanto, el estadio Monumental está totalmente lleno para ver la que podría ser la última exhibición de la 'pulga' en Argentina por las Eliminatorias y el '10' se emocionó al máximo cuando salió a realizar el calentamiento previo al partido vs. Venezuela.

En video: Lionel Messi estuvo al borde de las lágrimas en el calentamiento previo al Argentina vs. Venezuela por Eliminatorias Sudamericanas

Apenas la Selección Argentina saltó al terreno de juego del Monumental para reconocer la cancha e iniciar su calentamiento, todos los hinchas que consiguieron boleta se pusieron de pie y empezaron a corear a Lionel Messi, su ídolo.

En ese instante, el capitán 'albiceleste' contempló todo el marco que lo rodeaba y, mientras que no perdía la vista la pelota, estuvo casi que al borde de las lágrimas y todo quedó registrado en el siguiente video:

Lionel Messi, titular con Argentina vs. Venezuela por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas

Lionel Scaloni, en el partido correspondiente a la fecha 17, determinó que, como ya es habitual, Lionel Messi es el que comandará al equipo.

La titular de la 'albiceleste' vs. Venezuela es con Martínez en el arco; Molina, Romero, Otamendi y Tagliafico en la defensa; De Paul, Paredes, Mastantuono, Messi y Almada en la zona de volantes y Álvarez en el frente de ataque.

Mientras tanto, el once de Venezuela lo integran Romo en el arco; Aramburu, Ferraresi, Ángel y Navarro en la zaga; Makoun, Cásseres, Savarino, Rincón y Bello en el medio campo y Rondón en la delantera.

