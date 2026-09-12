CANAL RCN
Economía

¿Qué está comprando realmente cuando adquiere dólares por Internet? Atento a lo que debe revisar

La tasa de cambio no es el único aspecto que debe evaluarse antes de convertir los ahorros.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

septiembre 12 de 2026
10:57 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La caída del dólar frente al peso colombiano y el crecimiento de las aplicaciones financieras han despertado el interés de quienes buscan ahorrar, viajar, invertir o pagar servicios en el exterior. Sin embargo, detrás de la expresión 'dólar digital' pueden esconderse productos con respaldos, riesgos y reglas completamente diferentes.

Actualmente, los colombianos pueden acceder principalmente a dólares físicos, dólares estadounidenses administrados digitalmente y stablecoins. Aunque las tres alternativas buscan ofrecer exposición a esta divisa, no funcionan de la misma forma ni brindan iguales protecciones.

Estos son los tres tipos de dólares disponibles

Los dólares físicos son los billetes tradicionales emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Resultan útiles para viajes y gastos en establecimientos que solamente reciben efectivo, pero implican riesgos de pérdida, robo, falsificación o deterioro. Tampoco producen rendimientos por sí solos.

Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos
RELACIONADO

Tres parques por 99 dólares al día: promoción de Universal Orlando exclusiva para latinos

Otra alternativa son los dólares reales digitales, es decir, dinero de curso legal que permanece registrado y administrado mediante una plataforma. Pueden utilizarse para compras internacionales, estudios, viajes, transferencias o ahorro. Dependiendo del producto, incluso podrían generar rendimientos. Al operar dentro del sistema financiero, están sometidos a controles, validaciones, límites y regulaciones.

La tercera opción son las stablecoins, criptoactivos diseñados para conservar una paridad cercana a 1:1 con el dólar. Entre las más conocidas se encuentran USDT, USDC y PYUSD. Permiten realizar movimientos durante las 24 horas y son utilizadas para pagos internacionales, remesas y operaciones dentro del ecosistema cripto.

No obstante, su estabilidad depende del respaldo y la solvencia del emisor. Además, una transferencia enviada por una red equivocada puede resultar irreversible.

Lo que debe comprobar antes de cambiar sus pesos

El precio ofrecido por una plataforma no debería ser el único criterio de decisión. También es necesario verificar quién custodia los recursos, qué entidad responde por ellos, cuál es el marco regulatorio y cuánto cuestan las conversiones, los retiros y las transferencias.

Paso a paso para declarar dólares y criptomonedas en la Declaración de Renta este año
RELACIONADO

Paso a paso para declarar dólares y criptomonedas en la Declaración de Renta este año

Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66 en Colombia, recomienda establecer primero para qué se utilizará el dinero. “Es clave definir el propósito de los fondos, ya que las necesidades de quien viaja son distintas a las de quien busca invertir”, afirma.

Por eso, antes de presionar el botón de compra, conviene confirmar si se recibirán billetes, dólares reales administrados digitalmente o activos vinculados al mercado cripto. Esa diferencia determina tanto la utilidad del producto como los riesgos asumidos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Resultados lotería

Resultado Lotería de Medellín hoy viernes 11 de septiembre de 2026: último sorteo

Emprendimiento

Alcaldía de Bogotá abrió convocatoria dirigida a productores de cerveza artesanal

Estados Unidos

Aerolínea de Estados Unidos anuncia alianza con Colombia para vuelos sin escala desde Orlando

Otras Noticias

Vuelta a España

¡Orgullo colombiano! Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España

Santiago Buitrago es campeón virtual de la montaña en la Vuelta a España 2026 y está cerca de lograr un título que Colombia no gana desde 2004.

Gobierno Nacional

Destapan presunta red de corrupción en contratación del Parque de las Aguas de Medellín

La Superintendencia de Industria y Comercio identificó un esquema para direccionar contratos a empresas preseleccionadas, al parecer, a través invitaciones privadas.

Yeison Jiménez

La historia detrás de la foto de Yeison Jiménez y el nuevo cantante de La Banda del Aventurero

Cuidado personal

¿Qué pasa si hago 50 sentadillas durante 30 días seguidos, según entrenadores expertos?

África

Incendio en colegio de la República Democrática del Congo deja 26 niños muertos