¿Qué está comprando realmente cuando adquiere dólares por Internet? Atento a lo que debe revisar

La caída del dólar frente al peso colombiano y el crecimiento de las aplicaciones financieras han despertado el interés de quienes buscan ahorrar, viajar, invertir o pagar servicios en el exterior. Sin embargo, detrás de la expresión 'dólar digital' pueden esconderse productos con respaldos, riesgos y reglas completamente diferentes.

Actualmente, los colombianos pueden acceder principalmente a dólares físicos, dólares estadounidenses administrados digitalmente y stablecoins. Aunque las tres alternativas buscan ofrecer exposición a esta divisa, no funcionan de la misma forma ni brindan iguales protecciones.

Estos son los tres tipos de dólares disponibles

Los dólares físicos son los billetes tradicionales emitidos por la Reserva Federal de Estados Unidos. Resultan útiles para viajes y gastos en establecimientos que solamente reciben efectivo, pero implican riesgos de pérdida, robo, falsificación o deterioro. Tampoco producen rendimientos por sí solos.

Otra alternativa son los dólares reales digitales, es decir, dinero de curso legal que permanece registrado y administrado mediante una plataforma. Pueden utilizarse para compras internacionales, estudios, viajes, transferencias o ahorro. Dependiendo del producto, incluso podrían generar rendimientos. Al operar dentro del sistema financiero, están sometidos a controles, validaciones, límites y regulaciones.

La tercera opción son las stablecoins, criptoactivos diseñados para conservar una paridad cercana a 1:1 con el dólar. Entre las más conocidas se encuentran USDT, USDC y PYUSD. Permiten realizar movimientos durante las 24 horas y son utilizadas para pagos internacionales, remesas y operaciones dentro del ecosistema cripto.

No obstante, su estabilidad depende del respaldo y la solvencia del emisor. Además, una transferencia enviada por una red equivocada puede resultar irreversible.

Lo que debe comprobar antes de cambiar sus pesos

El precio ofrecido por una plataforma no debería ser el único criterio de decisión. También es necesario verificar quién custodia los recursos, qué entidad responde por ellos, cuál es el marco regulatorio y cuánto cuestan las conversiones, los retiros y las transferencias.

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Daniel Londoño Tapia, country manager de Global66 en Colombia, recomienda establecer primero para qué se utilizará el dinero. “Es clave definir el propósito de los fondos, ya que las necesidades de quien viaja son distintas a las de quien busca invertir”, afirma.

Por eso, antes de presionar el botón de compra, conviene confirmar si se recibirán billetes, dólares reales administrados digitalmente o activos vinculados al mercado cripto. Esa diferencia determina tanto la utilidad del producto como los riesgos asumidos.