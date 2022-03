¡Escándalo! Jugador peruano explotó y afirmó que “los robaron” en Uruguay

Uruguay logró clasificarse al Mundial de Catar 2022 este jueves luego de vencer por la mínima diferencia a Perú, pero su paso directo a la Copa del Mundo se ha visto opacado por una polémica inmensa que le da la vuelta al mundo, ya que el VAR no hizo un llamado al árbitro central por un posible gol peruano.

En tiempo de descuento del partido, Perú dejó sin aliento a la parcialidad celeste. El arquero uruguayo Rochet atajó una pelota que lo hizo retroceder varios pasos, metiendo todo su cuerpo adentro del arco y con las manos sosteniendo el balón -o parte de él- afuera de la línea de gol, según el arbitraje.

A pesar de las constantes protestas de los jugadores peruanos, el VAR no llamó al juez y todo siguió igual. El pitazo final del árbitro brasileño Anderson Daronco, a los 90+5, fue la desazón para Perú, y la fiesta total para los uruguayos.

Polémica decisión del VAR en Uruguay vs. Perú

Alexander Callens, defensor peruano, explotó tras el pitazo final y aseguró que se había tratado de un robo, pues a pesar de las constantes solicitudes al árbitro central, este se negó a mirar la jugada en el VAR.

| Polémico y aparente gol peruano que no fue validado por el árbitro en el encuentro por las clasificatorias a Qatar 2022 en Montevideo el jueves por la noche. pic.twitter.com/fqxqjdIyqB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 25, 2022

“Le dije al árbitro que lo revise y me dijo que lo revisó. Pero le digo que toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen y es gol completamente. Nos han robado. Es un robo, es un VAR”, comentó el defensa nacional en declaraciones al final del partido para el reportero Michael Succar, de Movistar Deportes.

El defensor que milita en la MLS señaló que el árbitro no le dio más razones por su decisión: “Sí, es lo único que me dijo. Le dije que lo revise y me dijo “ya lo revisamos”. Pero le dije que vaya al VAR. Un partido de esta magnitud no puede pasar esto”.

De esta manera, Uruguay se clasificó al Mundial de Catar, mientras que Perú seguirá peleando por un cupo en la última jornada, en la que estará enfrentando a Paraguay en condición de local.