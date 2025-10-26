CANAL RCN
Deportes

Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira

El Observatorio CIES reveló que el fútbol colombiano es el más “duro” del planeta, con un promedio de 0.40 expulsiones por partido, superando a ligas de Perú, Chile e Israel.

Tarjeta roja
FOTO: Freepik

Noticias RCN

octubre 26 de 2025
09:05 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Liga BetPlay se posicionó como la competición más sancionada del mundo, según un informe del Observatorio de Fútbol CIES en colaboración con la empresa de datos Impect.

Yimmi Chará marcó un insólito autogol vs. América de Cali: de cabeza midiendo 1.68
RELACIONADO

Yimmi Chará marcó un insólito autogol vs. América de Cali: de cabeza midiendo 1.68

El estudio analizó 66 ligas internacionales y determinó que el campeonato colombiano registra 0.40 tarjetas rojas por partido, la cifra más alta entre todos los torneos evaluados.

El segundo lugar lo ocupa la División de Honor de Perú con 0.38 expulsiones, seguida por el Campeonato Nacional de Chile y la Ligat Ha’al de Israel, ambas con 0.36.

Esta estadística deja en evidencia el alto nivel de fricción y la polémica que ha acompañado a la liga colombiana durante el semestre.

Otras ligas con más expulsiones del mundo

El reporte de CIES también incluye a la Segunda Liga de Portugal (0.35), la HNL de Croacia (0.33) y la Primera División de Paraguay (0.32).
En el top 10 aparecen además la Liga MX de México, la Liga Pro de Ecuador y la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, todas con promedios cercanos a 0.30 expulsiones por encuentro.

En contraste, los campeonatos con menos tarjetas rojas son los de Japón (0.06), Australia y Suecia, lo que refleja diferencias significativas en el criterio arbitral y el estilo de juego.

Un semestre marcado por la polémica arbitral

El alto número de expulsiones ha reavivado las críticas al nivel arbitral de la Liga BetPlay, uno de los temas más debatidos por aficionados, entrenadores y analistas deportivos.

La combinación entre decisiones cuestionadas, ritmo de juego físico y escasa tolerancia disciplinaria ha convertido a Colombia en un caso atípico dentro del fútbol mundial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

En una noche de GOLAZOS, Atlético Nacional le ganó el clásico a Independiente Medellín: vea el VIDEO de las anotaciones

Liga BetPlay

Wilmar Roldán fue encarado frente a frente por hinchas de Atlético Nacional: VIDEO

Fútbol internacional

Murió histórico exjugador y director técnico de selección de fútbol: esto se sabe

Otras Noticias

Ejército Nacional

La Armada de Colombia abre convocatoria para jóvenes: requisitos, fechas y beneficios del servicio militar

La Armada de Colombia abrió convocatoria para jóvenes entre 18 y 24 años que deseen prestar el servicio militar.

Automovilismo

El verdadero costo de financiar un vehículo: esto es lo que pocos calculan antes de comprar

Habitualmente, la atención se centra únicamente en el valor de la cuota mensual y el precio total del vehículo, pero existen otros cargos.

Viral

Video viral: mujer fue sorprendida profanando la tumba de un joven

Donald Trump

Trump pone la mira en Colombia y Venezuela: planea extender su “guerra antidrogas” a operaciones terrestres

Cuidado personal

¿Por qué a las personas jóvenes les salen canas? Estas son las razones