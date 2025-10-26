Liga BetPlay lidera el ranking mundial de expulsiones: el arbitraje colombiano vuelve a estar en la mira

La Liga BetPlay se posicionó como la competición más sancionada del mundo, según un informe del Observatorio de Fútbol CIES en colaboración con la empresa de datos Impect.

El estudio analizó 66 ligas internacionales y determinó que el campeonato colombiano registra 0.40 tarjetas rojas por partido, la cifra más alta entre todos los torneos evaluados.

El segundo lugar lo ocupa la División de Honor de Perú con 0.38 expulsiones, seguida por el Campeonato Nacional de Chile y la Ligat Ha’al de Israel, ambas con 0.36.

Esta estadística deja en evidencia el alto nivel de fricción y la polémica que ha acompañado a la liga colombiana durante el semestre.

Otras ligas con más expulsiones del mundo

El reporte de CIES también incluye a la Segunda Liga de Portugal (0.35), la HNL de Croacia (0.33) y la Primera División de Paraguay (0.32).

En el top 10 aparecen además la Liga MX de México, la Liga Pro de Ecuador y la UAE Pro League de Emiratos Árabes Unidos, todas con promedios cercanos a 0.30 expulsiones por encuentro.

En contraste, los campeonatos con menos tarjetas rojas son los de Japón (0.06), Australia y Suecia, lo que refleja diferencias significativas en el criterio arbitral y el estilo de juego.

Un semestre marcado por la polémica arbitral

El alto número de expulsiones ha reavivado las críticas al nivel arbitral de la Liga BetPlay, uno de los temas más debatidos por aficionados, entrenadores y analistas deportivos.

La combinación entre decisiones cuestionadas, ritmo de juego físico y escasa tolerancia disciplinaria ha convertido a Colombia en un caso atípico dentro del fútbol mundial.