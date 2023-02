No solo fue la camiseta, Vélez también criticó el partido de Millos: "El peor de la era Gamero"

Millonarios se trajo de Ecuador un empate, luego del 0-0 contra Universidad Católica en la ida de la segunda fase de la Copa Libertadores 2023.

El elenco de Alberto Gamero no demostró el juego mostrado en las competiciones locales y por momentos sufrió el partido y además, se salvó de la derrota. Por esa razón, Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo del Canal RCN, y quien en su momento expresó su malestar por la camiseta que lució Millonarios en ese partido, también criticó al equipo por su actuación el jueves en Quito.

“Que dizque no era ROJA que era NARANJA. ¡Que una cosa mostró la TV y otra la realidad… Vale! ¡Igual ese no es el color de Millos, pero peor fue su fútbol! ¡En eso no hay daltonismo... es el peor partido en la era Gamero! (el resultado es otra cosa... hablo del juego) (ya boté el TV)”, fue el comentario que publicó el periodista deportivo en su cuenta de Twitter.

Que dizque no era ROJA q era NARANJA.. q una cosa mostró la TV y otra la realidad.. Vale! Igual ese no es el color de Millos pero peor fue su fútbol! En eso no hay daltonismo.. es el peor partido en la era Gamero! ( el resultado es otra cosa.. hablo del juego) ( ya boté el TV) pic.twitter.com/txZv9jYLO6 — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) February 24, 2023

Carlos Antonio Vélez y otra crítica a Millonarios

Además, en su programa Palabras Mayores, de Antena 2, se mostró decepcionado por el primer partido de Millonarios en la Copa Libertadores 2023.

“Millonarios se igualó por lo bajo. Llegué con mucha ilusión al partido, porque Millonarios es el mejor equipo en Colombia en los últimos años, así no haya ganado título, pero es un equipo confiable futbolísticamente”, y agregó que: “Normalmente Millonarios es un equipo muy bien organizado, pero en Ecuador fue loco, descoordinado caótico; y si el rival no ganó fue porque no supo rematar”.

Por último, haciendo referencia que Universidad Católica llegó sin partidos oficiales en este año: “La superioridad debería plasmarse en el campo, pero qué equivocado estaba. Pobreza absoluta”.