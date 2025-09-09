CANAL RCN
Deportes

Periodista venezolano calentó el partido entre Venezuela y Colombia: "Va a salir a provocar"

Un periodista venezolano calentó el partido entre Colombia y Venezuela con fuertes acusaciones y advertencias que ya generan polémica en la previa de eliminatorias.

Colombia vs. Venezuela
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
09:44 a. m.
La Selección Colombia afronta este 9 de septiembre la última fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 enfrentando a Venezuela en Maturín.

Aunque el equipo de Néstor Lorenzo ya aseguró su clasificación, el compromiso no será de trámite, pues la Tricolor podría arruinarle a la Vinotinto su sueño de repechaje, en una definición que también involucra a Bolivia.

El ambiente previo no ha sido ajeno a la polémica. El periodista venezolano Álex Candal, de DSports, lanzó fuertes comentarios contra la Selección Colombia y encendió la previa con advertencias a su selección.

“Colombia va a salir a provocar”

En plena transmisión, Candal afirmó que los dirigidos por Lorenzo podrían utilizar estrategias poco deportivas.

“Atentos, Colombia va a salir a perder tiempo y a provocar. No caigan en provocaciones. No hagan faltas cerca del área, ni faltas peligrosas que puedan comprometer con tarjetas porque ellos van a buscar ese tipo de jugadas”, señaló al aire.

El comunicador insistió en que Venezuela debe mantener la calma, pero con intensidad desde el inicio.

“Si marcamos el primer gol, bajamos los decibelios y buscamos el segundo con calma. Si nos marcan a nosotros, no pasa nada, vamos a marcar el empate inmediatamente. Desde el primer minuto hay que salir a morir”, agregó.

Un invicto que alimenta la ilusión de Venezuela

La Vinotinto confía en su fortaleza como local: en estas eliminatorias no ha perdido en el Estadio Monumental de Maturín, donde acumula cuatro victorias y cuatro empates.

Ese invicto sostiene la esperanza de un país que busca cerrar la clasificación con una histórica presencia en repechaje.

Por su parte, Colombia quiere despedir la fase con autoridad y mantener la racha positiva que lo consolidó entre los cinco mejores de Sudamérica. El duelo, además de lo deportivo, estará cargado de tensión política y emocional.

El partido podrá verse en señal abierta por el Canal RCN y en su aplicación, junto con el resto de juegos de la jornada definitiva.

