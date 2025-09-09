El video que Venezuela publicó para vencer a Colombia y soñar con su primer Mundial

La Selección Venezuela se prepara para un partido crucial que podría marcar un antes y un después en su historia futbolística.

Con la mira puesta en el repechaje y la ansiada clasificación a su primer Mundial, la "Vinotinto" lanzó un emotivo video motivacional que busca encender la pasión de sus jugadores, cuerpo técnico e hinchada.

Bajo el lema "La historia no nos abrirá la puerta, tendremos que tumbarla JUNTOS", la campaña audiovisual es un llamado a la unión y al esfuerzo en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas contra Colombia.

El video motivacional de la Selección de Venezuela para vencer a Colombia es una declaración de intenciones.

Venezuela sueña con ganarle a Colombia y soñar con el Mundial

El encuentro, programado para este martes 9 de septiembre a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de Maturín, representa la última oportunidad para los venezolanos de mantener viva la esperanza mundialista.

RELACIONADO La razón por la que Luis Díaz no tendría descanso y sería titular frente a Venezuela

El partido no solo será un desafío deportivo, sino también físico, dadas las altas temperaturas que rondan los 23 y 34 grados en el norte de Venezuela. Estas condiciones exigirán un gran esfuerzo a los jugadores, quienes deberán dejarlo todo en la cancha para cumplir el sueño de millones de aficionados.

El sueño de Venezuela de ir a un Mundial por primera vez

El camino hacia el Mundial de 2026 ha sido largo y lleno de obstáculos para la Selección de Venezuela, pero la posibilidad de alcanzar el repechaje ha reavivado la ilusión de un país entero.

El video, que ha sido ampliamente compartido en redes sociales, muestra imágenes inspiradoras de los jugadores y la afición, transmitiendo un mensaje de fe y determinación.

La frase "Siempre es SIEMPRE La Vinotinto, Siempre" refuerza la idea de que la lucha no terminará hasta conseguir el objetivo.

RELACIONADO El sorprendente regalo que James Rodríguez recibió de la Conmebol antes del duelo con Venezuela

El encuentro contra Colombia, que ya tiene su cupo asegurado, será una prueba de fuego para los venezolanos, quienes deberán demostrar su garra y talento para vencer a un rival de peso.

El partido se podrá seguir a través de la pantalla del Canal RCN, la aplicación y todas las plataformas digitales, lo que permitirá a los aficionados vivir cada minuto de este emocionante encuentro.

La expectativa es máxima, y la "Vinotinto" está lista para "tumbar la puerta" y hacer historia. El video motivacional de la Selección de Venezuela para vencer a Colombia no es solo un material audiovisual, es la esperanza de un país.