CANAL RCN
Economía

El dólar en Colombia se desplomó y cayó a su nivel más bajo en más de un año este 9 de septiembre

El dólar sigue en picada en Colombia y enciende alertas en el mercado. Descubra el nuevo precio de cierre y lo que significa para la economía.

Foto: Pixabay

Noticias RCN

septiembre 09 de 2025
08:49 a. m.
El mercado cambiario en Colombia continúa mostrando una tendencia a la baja. Durante la última jornada, el dólar cerró en $3.939,46, lo que significó una caída de $5,83 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), certificada en $3.945,29.

Con este resultado, la divisa estadounidense alcanzó el nivel más bajo en más de un año, desde el 15 de julio de 2024.

Comportamiento de la divisa en la jornada

De acuerdo con los reportes oficiales, el dólar registró un precio mínimo de $3.938 y un máximo de $3.940, con tres transacciones que sumaron un monto total de US$1 millón.

Aunque el número de operaciones fue reducido, el movimiento confirmó la tendencia bajista que se viene presentando en las últimas semanas.

Este comportamiento refleja una mayor confianza de los inversionistas y un escenario internacional que favorece a los mercados emergentes, explicaron analistas del sector financiero.

Caídas frente a distintos periodos de tiempo

El retroceso del dólar no solo se evidenció en la jornada, sino también al compararlo con diferentes lapsos:

  • Frente al día anterior, descendió $15,65, equivalente a una reducción del 0,4%.
  • En comparación con la misma fecha de la semana pasada, cayó $73,12 (-1,82%).
  • Si se toma como referencia el mes anterior, la divisa bajó $89,45 (-2,22%).
  • Desde el inicio de 2025, el retroceso es de $463,86, lo que equivale a un descenso del 10,52%.
  • Frente al mismo día del año pasado, se redujo en $204,5 (-4,93%).

Con estas cifras, el dólar continúa consolidando una tendencia bajista que beneficia a importadores y viajeros, aunque también genera alertas en exportadores que ven disminuir sus ingresos en pesos.

