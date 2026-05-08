Nairo Quintana fue contundente al hablar del mejor ciclista de la historia

Nairo Quintana confirmó que el 2026 será el último año de su carrera profesional y, en medio de ese anuncio, sorprendió al revelar quién considera el mejor ciclista de la historia.

El corredor boyacense habló con La FM sobre su retiro, el presente del ciclismo colombiano y el dominio actual de Tadej Pogacar.

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El colombiano entregó sus declaraciones durante una entrevista en la que repasó lo que será su despedida tras más de 17 temporadas en el ciclismo de élite.

¿Quién es el mejor ciclista de la historia para Nairo Quintana?

Para Nairo Quintana, el mejor ciclista de la historia actualmente es Tadej Pogacar. El colombiano destacó no solo el talento individual del esloveno, sino también la fortaleza del equipo que lo acompaña en las principales competencias del calendario mundial.

Según explicó, Pogacar ha logrado consolidarse gracias a un entorno deportivo muy fuerte, respaldado por corredores de alto nivel que le permiten marcar diferencias en cualquier tipo de etapa.

Hemos estado compitiendo con él y además de su talento, su equipo ha hecho un gran trabajo donde el dinero también ha tenido mucho que ver, contratando gran parte de los corredores muy buenos del pelotón internacional y cualquiera de ellos le ayuda a ganar. El equipo y él son demasiado fuertes y se les ve muy pocas grietas para poder ganarles

El boyacense aseguró que hoy es muy difícil competir contra esa estructura y reconoció el nivel que ha mostrado el esloveno en las grandes vueltas y clásicas internacionales.

Nairo también aprovechó para referirse al Giro de Italia 2026, donde destacó la presencia de Egan Bernal, Santiago Buitrago y Einer Rubio. Considera que los tres colombianos tienen posibilidades de protagonismo, especialmente en las etapas de montaña.

¿Cómo será el retiro de Nairo Quintana?

El ciclista confirmó que esta será su última temporada como profesional y adelantó parte del calendario que afrontará antes de despedirse definitivamente de las competencias.

Entre las carreras que disputará aparecen el Tour de Suiza, la Vuelta a España y el Mundial de Ciclismo representando a Colombia.

Además, el Gran Fondo Nairo Quintana, programado entre el 9 y el 11 de octubre en Cartagena, será el evento con el que cerrará su trayectoria junto a los aficionados colombianos.

Vamos a hacer una gran fiesta deportiva en homenaje a esta década que pasó de buenas noticias deportivas. Una fiesta por mi retiro y todos los colombianos están súper invitados. Es en Cartagena nuestro Gran Fondo Nairo, así que los invito a que se apunten a que se puedan inscribir.

La competencia contará con categorías para aficionados, pruebas de MTB, running y actividades infantiles, además de un evento especial de cierre.

Nairo también habló sobre la situación del deporte colombiano y pidió mayor respaldo económico para impulsar nuevas generaciones de ciclistas.

La despedida de Nairo Quintana marcará el final de una de las carreras más importantes en la historia del ciclismo colombiano, mientras deja abierta la discusión sobre el presente y futuro del deporte mundial.