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🔴EN VIVO🔴 Francia 0 - 0 Senegal: siga en directo el debut de uno de los favoritos al título del Mundial 2026

Francia vs. Senegal EN VIVO: siga minuto a minuto el debut de los franceses en el Mundial 2026. Horario, transmisión y todas las emociones del partido en directo.

Noticias RCN

junio 16 de 2026
11:33 a. m.
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La selección de Francia pone primera en el Mundial 2026 este martes con un exigente reto frente a Senegal, en un partido que promete emociones desde el inicio y que marcará el estreno de uno de los principales candidatos a levantar el trofeo el próximo 19 de julio.

Francia vs. Senegal, por el Mundial 2026: hora y canal para ver EN VIVO y EN DIRECTO
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El encuentro se disputa en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Hora y dónde ver en VIVO Francia vs. Senegal

Los aficionados podrán seguir todas las incidencias de este compromiso EN VIVO a través de LA FM y su canal de YouTube. Desde las 2:00 p.m. comenzará la transmisión radial y audiovisual con toda la previa, el análisis y los detalles del compromiso.

Francia inicia su camino al título frente a una Senegal que quiere sorprender

El equipo dirigido por Didier Deschamps afronta su última Copa del Mundo bajo el mando del técnico que llevó a los franceses al título en 2018 y a la final en 2022. Con figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, los europeos llegan con la obligación de sumar sus primeros tres puntos.

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"Ellos también saben lo que les espera con nosotros, será un enfrentamiento de alto nivel para un primer partido, pero eso es la Copa del Mundo", afirmó Deschamps en la previa del encuentro.

Aunque Francia parte como favorita, Senegal llega con argumentos para competir de igual a igual. Los Leones de la Teranga cuentan con una base experimentada liderada por Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye y el arquero Edouard Mendy.

El recuerdo de 2002 vuelve a aparecer en la previa

Cada vez que Francia y Senegal se enfrentan en un Mundial, inevitablemente surge el recuerdo de la histórica victoria africana por 1-0 en la Copa del Mundo de 2002. Aquel resultado terminó siendo el inicio de una inesperada eliminación francesa en la fase de grupos.

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Sin embargo, desde el conjunto galo aseguran que el pasado quedó atrás. "Nosotros no queremos revancha, simplemente pensamos en llegar lo más allá posible", señaló N'Golo Kanté.

Con Irak y Noruega completando el Grupo I, ambos equipos saben que comenzar con una victoria puede marcar una diferencia importante en la lucha por la clasificación. Francia quiere confirmar su favoritismo, mientras que Senegal busca dar uno de los primeros grandes golpes del Mundial 2026.

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