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🔴EN VIVO🔴 Inglaterra vs. Croacia: siga en directo el partidazo del grupo L del Mundial 2026

🔴 EN VIVO 🔴 Inglaterra y Croacia se enfrentan en el debut del Grupo L del Mundial 2026. Siga el minuto a minuto, horario, TV y todas las emociones del partido.

Noticias RCN

junio 17 de 2026
12:00 p. m.
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La actividad del Grupo L del Mundial 2026 se pone en marcha este miércoles con uno de los encuentros más atractivos de la primera fecha. Inglaterra y Croacia se enfrentan en el AT&T Stadium en un compromiso que reúne a dos selecciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas de los grandes torneos.

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El duelo podrá seguirse EN VIVO a través de Win Sports y Win Play. La transmisión comenzará desde las 2:00 p.m., mientras que el balón rodará a partir de las 3:00 p.m. Los aficionados también podrán ver los primeros 10 minutos por el canal de YouTube de Win Sports o escuchar toda la narración por LA FM.

Inglaterra busca confirmar su favoritismo en el Mundial 2026

La selección inglesa llega a la Copa del Mundo con la misión de volver a pelear por el título y acabar con una espera que ya supera los 60 años desde su única consagración mundialista en 1966.

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Ahora, bajo la dirección técnica de Thomas Tuchel, los ingleses cuentan con una generación que mezcla experiencia y juventud, además de figuras que brillan en las principales ligas europeas.

Tras alcanzar los cuartos de final en Catar 2022, Inglaterra espera dar un paso más en esta edición disputada en Norteamérica.

Croacia quiere seguir siendo protagonista en los grandes torneos

Al frente estará una Croacia que se ha ganado el respeto del fútbol mundial gracias a sus destacadas actuaciones recientes. Los balcánicos fueron finalistas en Rusia 2018 y posteriormente volvieron a subir al podio en una Copa del Mundo, consolidándose como una de las selecciones más competitivas de Europa.

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El equipo dirigido por Zlatko Dalić buscará comenzar con una victoria en un grupo que también integran Ghana y Panamá, dos selecciones que aspiran a dar pelea por los cupos a la siguiente ronda.

Por la calidad de sus plantillas y la importancia de los puntos en disputa, Inglaterra y Croacia prometen protagonizar uno de los partidos más interesantes de la jornada mundialista.

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