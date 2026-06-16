🔴EN VIVO🔴 Argentina vs. Argelia: siga en directo el debut del vigente campeón en el Mundial 2026

La selección de Argentina inicia este martes la defensa de su corona mundial cuando enfrente a Argelia en la primera jornada del Grupo J del Mundial 2026.

Todas las miradas estarán puestas en Lionel Messi, quien disputa la sexta Copa del Mundo de su carrera y buscará liderar una nueva hazaña con la Albiceleste.

El compromiso se jugará en el estadio de Kansas City y representa el primer paso de un equipo que llega como vigente campeón tras su consagración en Catar 2022. Aunque Argentina parte como favorita, el recuerdo de la sorpresiva derrota ante Arabia Saudita en su debut en el anterior Mundial mantiene la prudencia dentro del plantel.

Los aficionados podrán seguir el partido desde las 8:00 p.m. por la señal principal del Canal RCN y la aplicación oficial. Además, los primeros 10 minutos estarán disponibles a través de TikTok y YouTube, mientras que los 90 minutos también podrán escucharse por la señal de La FM.

Lionel Messi vuelve a ser el gran protagonista

A pocos días de cumplir 39 años, Lionel Messi sigue siendo la principal figura de Argentina. El capitán afronta un nuevo reto mundialista con la tranquilidad de haber conquistado el trofeo que tanto buscó durante su carrera.

"Él ha estado en diferentes condiciones pero siempre ha estado", afirmó el entrenador Lionel Scaloni en la previa del encuentro. El técnico confirmó que el astro será titular y destacó su importancia dentro del equipo.

Messi también podría acercarse a otro récord histórico. Actualmente suma 13 goles en Copas del Mundo y busca alcanzar la marca del alemán Miroslav Klose, máximo goleador en la historia de los Mundiales con 16 anotaciones.

Argentina quiere evitar sorpresas ante Argelia

Aunque sobre el papel la Albiceleste tiene una nómina superior, Scaloni no quiere excesos de confianza. Las sorpresas registradas en los primeros días del torneo, incluyendo empates inesperados de selecciones favoritas, sirven como advertencia.

Argentina tendrá la baja de Nicolás Tagliafico por lesión, mientras que Julián Álvarez llega recuperado de un problema de tobillo, aunque Lautaro Martínez también aparece como opción para acompañar a Messi en ataque.

Del otro lado estará una Argelia que busca dar el golpe y complicar los planes del campeón mundial. Para los sudamericanos, el objetivo es claro: comenzar con victoria y dar el primer paso hacia la defensa del título.