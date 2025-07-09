CANAL RCN
Deportes

¿Se repetirá? La vez que Dayro Moreno le marcó gol a Venezuela: la historia lo acompaña

Dayro Moreno espera ser titular en la última fecha contra Venezuela, rival al que ya le marcó.

Dayro Moreno
Foto: FCF

Noticias RCN

septiembre 07 de 2025
09:19 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La meta se cumplió. Colombia derrotó 3-0 a Bolivia y clasificó a su séptima Copa Mundial de Fútbol. Los goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero sellaron el tiquete al certamen.

¡Alisten maletas, Colombia ya está en el Mundial 2026! Los goles del triunfo frente a Bolivia
RELACIONADO

¡Alisten maletas, Colombia ya está en el Mundial 2026! Los goles del triunfo frente a Bolivia

Colombia participó en Chile ’62 (su debut), Italia ’90, Estados Unidos ’94, Francia ’98, Brasil ’14 y Rusia ’18. La cita en Estados Unidos, México y Canadá 2026 será una nueva oportunidad para ver a la ‘tricolor’ compitiendo contra las selecciones más fuertes.

Colombia clasificó al Mundial 2026

Si nada raro ocurre, son varios los que repetirán: David Ospina, Camilo Vargas, Yerry Mina, Davinson Sánchez, Santiago Arias, Jefferson Lerma, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero.

El próximo martes 9 de septiembre, Colombia cerrará la eliminatoria contra Venezuela en condición de visitante. La pelota rodará a las 6:30 p.m. en el Estadio Monumental de Maturin. El país vecino es séptimo con 18 puntos.

En esta doble fecha, uno de los nombres que más eco ha hecho en la gente es Dayro Moreno. A sus casi 40 años, el delantero nacido en Tolima volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia tras nueve años sin hacerlo.

Moreno es una leyenda del fútbol profesional colombiano, destacándose en Junior, Atlético Nacional, Atlético Bucaramanga, Millonarios y en su club actual (del que es capitán), Once Caldas.

El atacante jugó algunos minutos en la victoria con Bolivia. Está la intriga en saber si será titular contra Venezuela. La historia lo acompaña, debido a que ya sabe lo que es marcarle gol.

Gol de Dayro Moreno contra Venezuela

El 4 de septiembre de 2010, hace ya 15 años, Moreno integró la Selección Colombia que visitó a Venezuela en un partido amistoso. Aquel día, formaron David Ospina, Camilo Zúñiga, Iván Ramiro Córdoba, Mario Alberto Yepes, Pablo Armero, Juan Guillermo Cuadrado, John Viáfara, John Javier Restrepo, Hugo Rodallega, Giovanni Moreno y Radamel Falcao.

Emocionado hasta las lágrimas: James celebró con Dayro y Luis Díaz la clasificación
RELACIONADO

Emocionado hasta las lágrimas: James celebró con Dayro y Luis Díaz la clasificación

La ‘tricolor’ se fue ganando por la mínima en el primer tiempo, gracias a la anotación de Juan Guillermo Cuadrado. Para la segunda parte, ingresaron Yulián Anchico, Rafael Robayo, Adrián Ramos, Juan David Valencia y Dayro Moreno.

El delantero tolimense marcó el 2-0 definitivo de ese partido. Anchico hizo un centro que no alcanzó a rematar Falcao, pero que sí pudo concluir Moreno.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Hugo Rodallega

“No me joda”: la respuesta viral de Hugo Rodallega tras clásico ante Millonarios

Millonarios

Hernán Torres confirmó el regreso de Leo Castro a Millonarios: "Lo necesitamos urgentemente"

Millonarios

Pálido partido entre Millonarios y Santa Fe: así fue el clásico bogotano de la fecha 10

Otras Noticias

Icfes

El ICFES tendría cambio importante en la forma de evaluar las Pruebas Saber

El ICFES usará inteligencia artificial y big data para hacer más justas las Pruebas Saber, eliminando sesgos entre estudiantes en Colombia.

Santander

Tragedia en Santander: un niño entre los cuatro muertos en vehículo arrastrado por una quebrada

La creciente súbita de una quebrada entre los municipios Galán y Palmar causó la muerte a cuatro de las cinco personas que se movilizaban en el vehículo arrastrado por la corriente.

Cuidado personal

¿Cómo detectar hongos en las uñas?: esto dicen los expertos sobre el tema

Yina Calderón

Atención: Yina Calderón tendrá que volver a pasar por el quirófano

Papa León XIV

Carlo Acutis se convierte en el primer santo milenial al ser canonizado por el papa León XIV