CANAL RCN
Deportes

Vieron a Dani Alves predicando la palabra de Dios en Girona: nuevo capítulo del exfutbolista

Dani Alves reapareció predicando la palabra de Dios en Girona y el video es viral en redes.

Video Dani Alves predicando la palabra de Dios en Girona como pastor
Foto: AFP

Noticias RCN

noviembre 26 de 2025
05:16 p. m.
Una nueva grabación difundida masivamente en plataformas digitales sorprendió este fin de semana: Dani Alves vuelve a ser viral en las redes sociales después de que se filtrara un video en el que el exjugador brasileño aparece predicando y compartiendo mensajes religiosos en una iglesia de Girona.

Su presencia en el templo ha generado un intenso debate sobre la transformación personal que ha mostrado en los últimos meses.

Dani Alves fue visto predicando en Girona

El material audiovisual, grabado durante un servicio religioso, muestra al exlateral del FC Barcelona hablando ante la congregación con una Biblia en la mano y reflexionando sobre la cercanía de Dios en tiempos difíciles.

Sus palabras, cargadas de emotividad, fueron recibidas con atención por los asistentes y posteriormente se viralizaron, avivando el interés por su actual vida espiritual.

Según distintos medios locales, Alves ha empezado a participar de manera frecuente en los cultos de la iglesia Elim, en Girona, un lugar que habría adoptado como refugio tras los momentos más tensos de su vida.

Allí, no solo ha asistido como creyente, sino que también ha tomado el micrófono para cantar, dar su testimonio y ofrecer mensajes de fe, una faceta que contrasta con la imagen pública que mantuvo durante su etapa como futbolista profesional.

El giro espiritual de Dani Alves tras su salida de prisión

Desde su paso por prisión preventiva, el brasileño ha asegurado que experimentó una transformación profunda ligada a sus creencias religiosas.

En varias ocasiones ha mencionado que durante su encierro hizo un “pacto con Dios”, compromiso que, según él, mantiene como guía en esta nueva etapa.

Tras su absolución judicial y el nacimiento de su hijo, Alves se ha descrito en redes sociales como “discípulo de Cristo Jesús”, acompañando sus publicaciones con versículos bíblicos y reflexiones sobre la fe.

Además, combina esta faceta espiritual con la administración de su negocio de açaí en Barcelona, alejándose completamente del foco mediático deportivo que lo acompañó durante años.

El video viral confirma la ruta que ha decidido tomar: una vida dedicada a sus creencias religiosas, lejos de los estadios, las cámaras y la fama que marcó su carrera.

