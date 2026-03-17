CANAL RCN
Deportes

La Liga BetPlay perderá a un arquero titular por fechas FIFA

Equipo de la Liga BetPlay I-2026 no contará con su arquero titular por convocatoria en fechas FIFA.

Liga BetPlay
Foto: Dimayor

Noticias RCN

marzo 17 de 2026
12:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, las selecciones nacionales comienzan a ajustar detalles en medio de las fechas FIFA, espacios clave para disputar amistosos internacionales. Esta situación, habitual en el calendario del fútbol, también impacta directamente a los clubes, que deben ceder a sus jugadores convocados.

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia
RELACIONADO

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia

En esta ocasión, uno de los equipos afectados será el Deportivo Cali, que no podrá contar con su arquero titular durante varios compromisos de la Liga BetPlay. Se trata del experimentado guardameta peruano Pedro Gallese, quien fue convocado por su selección nacional para disputar dos partidos amistosos en Europa.

El portero, de 36 años, hace parte de la lista entregada por el técnico brasileño Mano Menezes para enfrentar a Senegal y Honduras el sábado 28 y martes 31 de marzo, respectivamente. Estos encuentros servirán como preparación para futuras competencias internacionales, en un proceso de consolidación del equipo peruano.

Arquero Liga BetPlay fecha FIFA: Pedro Gallese viajará con Perú

La convocatoria de Pedro Gallese no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también un reto para su club en el torneo local.

El arquero, que llegó recientemente al Deportivo Cali, se ha consolidado como pieza clave en el esquema del equipo ‘azucarero’.

Gallese cuenta con una amplia experiencia internacional. Fue uno de los jugadores que integró la selección de Perú en el Mundial de Rusia 2018, junto a nombres como Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún. Su liderazgo y seguridad bajo los tres palos lo han convertido en uno de los referentes del conjunto caleño.

Oficial: Irán no jugará el Mundial en Estados Unidos y negocia con FIFA
RELACIONADO

Oficial: Irán no jugará el Mundial en Estados Unidos y negocia con FIFA

Sin embargo, su presencia en la doble fecha FIFA obligará al Deportivo Cali a reorganizar su plantilla, especialmente en una posición tan sensible como la portería.

Liga BetPlay sin su arquero: los partidos que se perdería el Deportivo Cali

Debido a su viaje a Europa, Pedro Gallese no estará disponible para el partido frente al Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, programado para el sábado 28 de marzo.

Además, el extenso desplazamiento internacional podría afectar su regreso a Colombia, lo que también pondría en duda su participación en el compromiso ante Junior de Barranquilla, previsto para el viernes 3 de abril por la fecha 15 del campeonato.

Esta situación representa un desafío para el cuerpo técnico del Deportivo Cali, que deberá buscar alternativas en el arco para mantener el rendimiento del equipo en una fase clave del torneo.

Las cuentas de Millonarios para entrar a los cuadrangulares: próximos rivales
RELACIONADO

Las cuentas de Millonarios para entrar a los cuadrangulares: próximos rivales

Mientras tanto, Gallese afronta una nueva oportunidad de representar a su país, en un contexto en el que Perú busca fortalecer su plantilla y prepararse para los futuros retos internacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Jhon Durán

Lo último: las declaraciones desde la FCF que sacarían a Jhon Jader de la selección Colombia

Irán

Oficial: Irán no jugará el Mundial en Estados Unidos y negocia con FIFA

Millonarios

Millonarios vs. Nacional, superclásico por la fecha 12: hora y canal para ver EN VIVO

Otras Noticias

Automovilismo

Impuesto de semaforización para motos: valor y modelos que deben pagarlo en 2026

Impuesto de semaforización para motos en 2026: conozca quiénes deben pagarlo en Colombia, cuánto vale este cobro municipal y en qué casos aplica para motocicletas.

Fiscalía General de la Nación

Fiscal general reveló preocupante situación alrededor del caso Miguel Uribe

Luz Adriana Camargo confirmó que los fiscales encargados de la investigación en el magnicidio del precandidato presidencial requieren de protección especial.

EPS

La Nueva EPS no ha logrado estabilizar la red de dispensación de medicamentos: Defensoría

Artistas

Juancho de la Espriella fue internado de urgencia: esto se sabe

Donald Trump

Trump sugirió que Venezuela podría ser el estado 51 de EE. UU.