La Liga BetPlay perderá a un arquero titular por fechas FIFA

A medida que se acerca el Mundial de Fútbol 2026, las selecciones nacionales comienzan a ajustar detalles en medio de las fechas FIFA, espacios clave para disputar amistosos internacionales. Esta situación, habitual en el calendario del fútbol, también impacta directamente a los clubes, que deben ceder a sus jugadores convocados.

En esta ocasión, uno de los equipos afectados será el Deportivo Cali, que no podrá contar con su arquero titular durante varios compromisos de la Liga BetPlay. Se trata del experimentado guardameta peruano Pedro Gallese, quien fue convocado por su selección nacional para disputar dos partidos amistosos en Europa.

El portero, de 36 años, hace parte de la lista entregada por el técnico brasileño Mano Menezes para enfrentar a Senegal y Honduras el sábado 28 y martes 31 de marzo, respectivamente. Estos encuentros servirán como preparación para futuras competencias internacionales, en un proceso de consolidación del equipo peruano.

Arquero Liga BetPlay fecha FIFA: Pedro Gallese viajará con Perú

La convocatoria de Pedro Gallese no solo representa un reconocimiento a su trayectoria, sino también un reto para su club en el torneo local.

El arquero, que llegó recientemente al Deportivo Cali, se ha consolidado como pieza clave en el esquema del equipo ‘azucarero’.

Gallese cuenta con una amplia experiencia internacional. Fue uno de los jugadores que integró la selección de Perú en el Mundial de Rusia 2018, junto a nombres como Miguel Araujo, André Carrillo y Yoshimar Yotún. Su liderazgo y seguridad bajo los tres palos lo han convertido en uno de los referentes del conjunto caleño.

Sin embargo, su presencia en la doble fecha FIFA obligará al Deportivo Cali a reorganizar su plantilla, especialmente en una posición tan sensible como la portería.

Liga BetPlay sin su arquero: los partidos que se perdería el Deportivo Cali

Debido a su viaje a Europa, Pedro Gallese no estará disponible para el partido frente al Deportivo Pereira, correspondiente a la fecha 14 de la Liga BetPlay, programado para el sábado 28 de marzo.

Además, el extenso desplazamiento internacional podría afectar su regreso a Colombia, lo que también pondría en duda su participación en el compromiso ante Junior de Barranquilla, previsto para el viernes 3 de abril por la fecha 15 del campeonato.

Esta situación representa un desafío para el cuerpo técnico del Deportivo Cali, que deberá buscar alternativas en el arco para mantener el rendimiento del equipo en una fase clave del torneo.

Mientras tanto, Gallese afronta una nueva oportunidad de representar a su país, en un contexto en el que Perú busca fortalecer su plantilla y prepararse para los futuros retos internacionales.