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Futbolista profesional fue detenido por bromear con llevar una bomba en un avión: video

Escándalo en un avión: futbolista profesional argentino desató operativo de seguridad y fue detenido.

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Fotos: captura pantalla X Ataque Futbolero

Noticias RCN

abril 11 de 2026
07:42 p. m.
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Una frase imprudente desató una emergencia aérea. El futbolista argentino Emiliano Endrizzi fue detenido luego de mencionar la palabra “bomba” dentro de un avión, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y evacuar a todos los pasajeros.

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Lo que debía ser un viaje rutinario del equipo Gimnasia y Esgrima de Jujuy hacia Buenos Aires terminó en un operativo de seguridad que generó alarma entre los viajeros.

El episodio ocurrió cuando el jugador Emiliano Endrizzi realizó un comentario relacionado con un supuesto artefacto explosivo, lo que encendió de inmediato las alertas dentro de la aeronave.


La reacción de la tripulación fue inmediata. Siguiendo los protocolos internacionales de aviación, el vuelo fue suspendido antes del despegue y se solicitó la presencia de las autoridades para verificar la situación.

¿Qué pasó con Emiliano Endrizzi en el avión?

Tras la alerta, todos los pasajeros fueron evacuados mientras equipos de seguridad inspeccionaban minuciosamente la aeronave.

Horas después, se confirmó que no existía ningún explosivo, pero el incidente ya había generado un fuerte impacto.


Endrizzi fue retirado del avión bajo custodia y esposado por las autoridades. Este tipo de situaciones son consideradas de alta gravedad en el transporte aéreo, debido al riesgo que representan y al impacto que pueden tener en la seguridad de los pasajeros.

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Cabe recordar que, en la mayoría de países, hacer este tipo de bromas puede derivar en procesos judiciales, multas económicas e incluso restricciones para volar.

¿Qué consecuencias podría enfrentar el jugador argentino?

Este caso no solo tiene implicaciones legales, sino también deportivas. La conducta del futbolista ha sido ampliamente cuestionada, tanto en redes sociales como en el entorno del club, donde se evalúan posibles sanciones internas.

En situaciones similares, los reglamentos contemplan desde suspensiones hasta la desvinculación del jugador, dependiendo de la gravedad del hecho y del impacto mediático generado.

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El episodio protagonizado por Emiliano Endrizzi deja en evidencia cómo una acción imprudente puede escalar rápidamente a un problema de orden público, con consecuencias que van más allá del ámbito deportivo.

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