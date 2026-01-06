Video | Jhon Durán volvió a hacer gol y llevó al Fenerbahçe a la gran final de la Supercopa

El nombre de Jhon Jader Durán volvió a ser tendencia en el fútbol internacional. En medio de un contexto donde ha sido más noticia por asuntos extradeportivos que por su rendimiento, el delantero colombiano volvió a marcar.

Este martes 6 de enero de 2026, su gol fue decisivo para que el Fenerbahçe sellara su clasificación a la gran final de la Supercopa de Turquía.

El atacante sigue elevando su nivel competitivo y enviando un mensaje claro de cara a su anhelado regreso a la Selección Colombia, demostrando que atraviesa un momento clave en su carrera europea.

Gol de Jhon Durán que encaminó al Fenerbahçe a la final

Jhon Jader Durán fue protagonista en la semifinal ante Samsunspor, duelo en el que el Fenerbahçe se impuso con autoridad.

El colombiano anotó el segundo gol del compromiso al minuto 65, tras una jugada bien construida por la banda oriental. Anthony Musaba envió un centro raso al área y Durán, con olfato de goleador, apareció para definir con precisión y ampliar la ventaja.

La anotación significó el 2-0, resultado que terminó siendo definitivo y que desató la celebración del equipo amarillo y azul, que sueña con sumar un nuevo título a su palmarés.

Para Durán, el gol no solo fue clave en lo colectivo, sino también un impulso personal en un inicio de año que promete ser determinante.

Final soñada ante Galatasaray y duelo de colombianos

Con la victoria, el Fenerbahçe aseguró su presencia en la gran final de la Supercopa de Turquía, donde se medirá ante su histórico rival, el Galatasaray. El conjunto rojo y amarillo llegó a esta instancia tras vencer a Trabzonspor en la otra semifinal.

El partido por el título tendrá un atractivo adicional para Colombia, pues Galatasaray cuenta con la presencia de Dávinson Sánchez, lo que anticipa un interesante duelo entre compatriotas.