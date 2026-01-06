CANAL RCN
Deportes

Video | Jhon Durán volvió a hacer gol y llevó al Fenerbahçe a la gran final de la Supercopa

Video del gol de Jhon Durán con el Fenerbahçe ante Samsunspor que selló el paso a la final de la Supercopa de Turquía y lo volvió a poner en el foco del fútbol europeo.

Gol Jhon Durán en Fenerbahce
Foto: Fenerbahce

Noticias RCN

enero 06 de 2026
03:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El nombre de Jhon Jader Durán volvió a ser tendencia en el fútbol internacional. En medio de un contexto donde ha sido más noticia por asuntos extradeportivos que por su rendimiento, el delantero colombiano volvió a marcar.

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!
RELACIONADO

Jhon Durán se salió de control: ¡Expulsión en la Europa League por cabezazo al rival!

Este martes 6 de enero de 2026, su gol fue decisivo para que el Fenerbahçe sellara su clasificación a la gran final de la Supercopa de Turquía.

El atacante sigue elevando su nivel competitivo y enviando un mensaje claro de cara a su anhelado regreso a la Selección Colombia, demostrando que atraviesa un momento clave en su carrera europea.

Gol de Jhon Durán que encaminó al Fenerbahçe a la final

Jhon Jader Durán fue protagonista en la semifinal ante Samsunspor, duelo en el que el Fenerbahçe se impuso con autoridad.

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos
RELACIONADO

Jhon Durán rechazó la convocatoria de la Selección Colombia, reportan medios turcos

El colombiano anotó el segundo gol del compromiso al minuto 65, tras una jugada bien construida por la banda oriental. Anthony Musaba envió un centro raso al área y Durán, con olfato de goleador, apareció para definir con precisión y ampliar la ventaja.

La anotación significó el 2-0, resultado que terminó siendo definitivo y que desató la celebración del equipo amarillo y azul, que sueña con sumar un nuevo título a su palmarés.

Para Durán, el gol no solo fue clave en lo colectivo, sino también un impulso personal en un inicio de año que promete ser determinante.

Final soñada ante Galatasaray y duelo de colombianos

Con la victoria, el Fenerbahçe aseguró su presencia en la gran final de la Supercopa de Turquía, donde se medirá ante su histórico rival, el Galatasaray. El conjunto rojo y amarillo llegó a esta instancia tras vencer a Trabzonspor en la otra semifinal.

El partido por el título tendrá un atractivo adicional para Colombia, pues Galatasaray cuenta con la presencia de Dávinson Sánchez, lo que anticipa un interesante duelo entre compatriotas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Atlético Nacional

Marino Hinestroza protagoniza indisciplina en Atlético Nacional antes de su salida

FC Barcelona

Barcelona vs. Athletic Bilbao, semifinal Supercopa de España: fecha, hora y canal para ver

Boxeo

Luto en el deporte colombiano: falleció ‘El Bony’ Ávila, leyenda del boxeo

Otras Noticias

Artistas

Reconocida actriz habló de su diagnóstico de cáncer y rompió en llanto: esto dijo

La actriz conoció que tenía cáncer en septiembre del 2025. ¿Cómo se encuentra su estado de salud?

Nicolás Maduro

Salió a la luz una nueva foto de Nicolás Maduro detenido bajo custodia de Estados Unidos

Todo ocurre mientras avanza un proceso judicial que ya lo llevó ante un tribunal federal en Nueva York.

Dólar

Así cerró el precio del dólar hoy martes 6 de enero de 2026 en Colombia

Nevado del Ruiz

Recomendaciones clave para visitar el Parque de los Nevados en 2026

Salud mental

¿Cómo desconectarse del trabajo?: expertos explican técnicas para mejorar la salud mental