Leonardo Castro silenció al Atanasio Girardot: video de su gol para el 0-1 en la final de la Copa

Este jueves 23 de noviembre, Millonarios se citó con Atlético Nacional para disputar la final de vuelta de la Copa BetPlay 2023. El primer tiempo tuvo varias polémicas, pues a los dirigidos por Alberto Gamero les anularon dos goles. Los visitantes no desistieron y en la segunda parte, Leonardo Castro abrió el marcador para desatar el júbilo en el banquillo 'azul' y silenciar a las tribunas del Atanasio Girardot.

A pesar de que los comandados por Jhon Jairo Bodmer empezaron el partido con el 'pie derecho', no lograron inquietar a Álvaro Montero. La opción más clara la tuvo Dorlan Pabón, quien sacó un potente remate, el cual pasó cerca del arco 'embajador'. Millonarios tuvo un arranque 'lento', pero con el paso de los minutos empezó a afianzarse en terreno de juego.

Al 24', el capitán de Millonarios le ganó un duelo a Robert Mejía, transportó el balón hacia el área rival y sacó un espectacular remate. Kevin Mier intentó atajar el disparo, pero le fue imposible. El festejo fue pasajero para Gamero, pues el referí Carlos Betancurt consideró que había falta del ex Deportes Tolima. El entrenador samario quedó sorprendido, pues en primera instancia no había sancionado infracción. Kéiner Jiménez, el encargado del VAR, no intervino. Tres minutos después, el número '14' del 'azul' volvió a inflar las redes pero estaba en posición prohibida.

¿Cómo fue el gol de Leonardo Castro en la final de la Copa BetPlay 2023?

Al 58', Omar Bertel le filtró un espectacular pase a Castro. El delantero oriundo de El Tambo controló el envío con maestría y se la 'picó' a Mier. El ex Deportivo Pereira llegó 'caliente' al Atanasio Girardot, pues en la última fecha de los cuadrangulares semifinales le había anotado un doblete al América de Cali. Es el séptimo gol para el atacante caucano, quien ha anotado en todas las fases del certame.

Video del gol de Leonardo Castro contra Atlético Nacional