Luis Díaz se molestó con Klopp por sustituirlo en el primer tiempo: video

Para nadie es un secreto que Luis Díaz es uno de los jugadores más relevantes para el Liverpool en la presente temporada. En los dos juegos disputados, el delantero ha anotado dos goles con la camiseta de los ‘reds’, convirtiéndose en uno de los futbolistas más queridos de todos los aficionados del equipo inglés.

A pesar de su gran rendimiento durante el inicio de la Premier League, Luis Díaz fue uno de los sacrificados del Liverpool en el juego frente al Newcastle, puesto que el jugador colombiano salió a los 33 minutos de haber comenzado en el partido y tuvo un gesto que ha comenzado a generar polémica en Inglaterra.

En el minuto 28, Virgil van Dijk vio la tarjeta roja en el compromiso tras una polémica falta contra un atacante del Newcastle (Isak), luego de unos minutos de revisión por parte del VAR, el juez ratificó la cartulina roja al capitán del Liverpool, haciendo que el equipo de Kloop se quedara con 10 hombres y perdiendo por la mínima diferencia.

Ante la expulsión del defensa central, Klopp tomó la decisión de sacar del terreno de juego a Luis Díaz para que ingresara Joe Gómez, haciendo que el jugador de la Selección Colombia reaccionara de una manera negativa ante la modificación del estratega, haciendo varios gestos que comienzan a darle la vuelta al mundo.

A Luis Díaz no le gustó el cambio. pic.twitter.com/CA2o7qyNB8

A penas se mostró la paleta del cambio, el colombiano salió por el costado oriental del terreno de juego, haciendo una cara de tristeza y sorprendido por la decisión de Kloop, quien también fue criticado por sacar al colombiano del terreno de juego.

Aunque no terminó el compromiso, Luis Díaz batió un nuevo récord con la camiseta del Liverpool, puesto que el jugador colombiano disputó su partido número 50 con los reds, logrando un hecho histórico en su carrera deportiva, ya que ha sido uno de los pocos jugadores colombianos consolidados en un equipo grande de Europa.

Ante tan importante reconocimiento, las redes sociales del Liverpool hicieron un pequeño homenaje al partido 50 de Luis Díaz, quien desde su llegada se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes del Klopp.

It’s time for Lucho’s 5️⃣0️⃣th appearance for the Reds 🤩 pic.twitter.com/5Dyo2RZ60h