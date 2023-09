Video de la 'criminal' patada voladora en Honduras: André Orellana lesionó a dos excompañeros

El domingo pasado, Marathón recibió a Olimpia para disputar la octava fecha de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de Honduras. El equipo dirigido por el famoso exfutbolista argentino y ahora entrenador Pedro Troglio buscó ratificar su liderato en el Estadio Yankel Rosenthal y lo logró, pues se impusieron por 0-1 gracias a un solitario gol de Kevin Josué López. El clásico estuvo 'manchado' por una criminal patada protagonizada por André Orellana, quien pertenece a los 'albos' y está jugando en condición de cedido en el 'monstruo verde'.

Al minuto 84', López venció el arco local y puso en ventaja a Olimpia. Cuatro minutos después, Orellana lanzó una patada voladora e impactó violentamente a German Mejía y Carlos Pineda. El árbitro, quien se encontraba cerca de la pelota, no lo pensó dos veces y le mostró la tarjeta roja. El joven lateral hondureño, de 21 años, tiene un preocupante historial en los terrenos de juego: este semestre recibió cuatro tarjetas amarillas consecutivas y esta fue su segunda expulsión con los 'verdolagas'.

Orellana 'agachó la cabeza' y pidió disculpas después del partido, pues las víctimas de su imprudencia son dos excompañeros, con los que podría reunirse en el 2024, pues su préstamo vence el próximo 31 de diciembre. “Creo que fue una jugada donde me ganó el impulso y el coraje por el partido, no es correcto para nada. Ya hablé con el 'profe Troglio' y con ‘Patón’ (Mejía) que es un papá para mí”, señaló el defensor con pasado en Platense FC.

"Estamos de acuerdo que fue producto de la calentura, no fue una jugada correcta. Pasó por mí que me había equivocado, y que mis compañeros no merecían eso", concluyó, en unas declaraciones que recogió el diario 'Diez'.

Así fue la criminal patada de André Orellana en el fútbol de Honduras: