CANAL RCN
Deportes

¡Hubo preocupación! Se incendió la casa de Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid

El incendio se originó en el sauna de la vivienda, que se encuentra ubicado en el sótano. ¿Cuál habría sido el detonante?

Foto: AFP y captura de pantalla del video de Marca.

Noticias RCN

octubre 09 de 2025
05:22 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este jueves 9 de octubre de 2025, en horas de la mañana, hubo gran preocupación en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, España.

La razón fue que, de manera inesperada, la mansión en la que vive Vinicius Jr. se incendió y tuvieron que acudir de inmediato varios funcionarios de la Policía y los Bomberos para controlar el humo.

Polémica en gala del Balón de Oro por puestos de Pedri y Vinicius Jr.
RELACIONADO

Polémica en gala del Balón de Oro por puestos de Pedri y Vinicius Jr.

Sin embargo, por fortuna, debido a la pronta intervención de las autoridades pertinentes, los daños fueron únicamente materiales y no se reportaron heridos ni intoxicados.

¿Cuál fue la causa del incendio en la que casa de Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid?

Los Bomberos y la Policía han revelado que el incendio se originó en el sótano de la mansión de Vinicius Jr., que es donde se encuentra ubicado un sauna.

Además, también detallaron que el humo alcanzó a llenar dos plantas de la casa en cuestión de minutos y que por eso fue que los vecinos pudieron alertarse de lo sucedido y emitir la alerta sobre las 11:00 de la mañana (hora de España).

La hipótesis principal indica que, al parecer, hubo una falla eléctrica considerable en el sauna y que por eso fue que se generó el incendio. De hecho, se hizo hincapié en que esa zona de la casa quedó completamente calcinada.

¿Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid, se encontraba en la casa durante el incendio?

En el momento en el que se presentó el incendio, Vinicius Jr. no estaba en su casa debido a que se encuentra concentrado en Seúl con la Selección de Brasil para el amistoso que se jugará el 10 de octubre, a las 6:00 de la mañana (hora de Colombia), vs. Corea del Sur.

Primera celebración de Ancelotti con Brasil: ¡Vea el gol de Vinicius Jr ante Paraguay!
RELACIONADO

Primera celebración de Ancelotti con Brasil: ¡Vea el gol de Vinicius Jr ante Paraguay!

Además, los familiares y trabajadores que se encontraban en la mansión no sufrieron ningún tipo de herida ni intoxicación debido a que pudieron evacuar a tiempo.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Selección Colombia

Colombia vs. México, amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver

Miguel Ángel Russo

Lionel Messi, Bayern Múnich, Real Madrid y el mundo del fútbol despiden a Miguel Russo

Selección Colombia

"No queremos más 'gracias guerreros'": César Torres, DT de la Selección Colombia en el Mundial sub-20

Otras Noticias

Ejército Nacional

Hallan sin vida al soldado que había desaparecido tras ataque del Clan del Golfo en Yondó, Antioquia

El cuerpo del soldado profesional fue hallado en la vereda Puerto Matilde.

Trabajo

Cotización por días: El nuevo plan para que los que ganan menos del mínimo tengan pensión y salud

En lugar de cotizar sobre la base de un salario mínimo mensual, el pago se hace según el tiempo que la persona trabaja en el mes, usando unas bases mínimas por semanas.

Artistas

¿A qué se dedica y quién es 'El Comandante' que se reuniría con B-King y Regio? Esto se conoció

WhatsApp

Revelan nuevo método de estafa por WhatsApp: ojo si le piden votos en concursos infantiles

OMS

OMS alerta sobre el aumento de cigarrillos electrónicos en los jóvenes