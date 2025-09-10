¡Hubo preocupación! Se incendió la casa de Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid

Este jueves 9 de octubre de 2025, en horas de la mañana, hubo gran preocupación en La Moraleja, una de las zonas más exclusivas de Madrid, España.

La razón fue que, de manera inesperada, la mansión en la que vive Vinicius Jr. se incendió y tuvieron que acudir de inmediato varios funcionarios de la Policía y los Bomberos para controlar el humo.

Sin embargo, por fortuna, debido a la pronta intervención de las autoridades pertinentes, los daños fueron únicamente materiales y no se reportaron heridos ni intoxicados.

¿Cuál fue la causa del incendio en la que casa de Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid?

Los Bomberos y la Policía han revelado que el incendio se originó en el sótano de la mansión de Vinicius Jr., que es donde se encuentra ubicado un sauna.

Además, también detallaron que el humo alcanzó a llenar dos plantas de la casa en cuestión de minutos y que por eso fue que los vecinos pudieron alertarse de lo sucedido y emitir la alerta sobre las 11:00 de la mañana (hora de España).

La hipótesis principal indica que, al parecer, hubo una falla eléctrica considerable en el sauna y que por eso fue que se generó el incendio. De hecho, se hizo hincapié en que esa zona de la casa quedó completamente calcinada.

¿Vinicius Jr., la estrella del Real Madrid, se encontraba en la casa durante el incendio?

En el momento en el que se presentó el incendio, Vinicius Jr. no estaba en su casa debido a que se encuentra concentrado en Seúl con la Selección de Brasil para el amistoso que se jugará el 10 de octubre, a las 6:00 de la mañana (hora de Colombia), vs. Corea del Sur.

Además, los familiares y trabajadores que se encontraban en la mansión no sufrieron ningún tipo de herida ni intoxicación debido a que pudieron evacuar a tiempo.