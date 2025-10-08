Referente del Liverpool no se olvida de Luis Díaz y hacer fuerte llamado tras perder la final

Este domingo 10 de agosto, el Liverpool sufrió primera decepción en la temporada tras caer en la final de la Community Shield ante el Crystal Palace de los colombianos Jefferson Lerma y Daniel Muñoz.

Los reds, que afrontarán la temporada sin uno de sus mayores talentos, Luis Díaz, cayeron desde la vía del penal ante los Glazzers.

Ante esta dura derrota, varios referentes salieron a dar la cara y sorprendieron con sus declaraciones. Este fue el caso del defensor Virgil Van Dijk, quien no dudó en recordar a Díaz (hoy en el Bayern) y pidió refuerzos.

El mensaje de Van Dijk recordando a Luis Díaz

Después de la caída, el capitán Virgil van Dijk dio sus impresiones y dejó la puerta abierta a nuevas incorporaciones en zona ofensiva, sobre todo tras las ventas de Lucho Díaz y de Darwin Núñez.

"Recientemente, perdimos a Darwin, que se fue a Arabia Saudita, y también a Luis Díaz, que ahora está en Bayern Múnich. Creo que siempre hay lugar para un atacante más para poder fortalecernos. Vamos a ver lo que trae esta ventana de transferencias y así balancear el equipo", apuntó el defensor con TalkSPORT.

Liverpool busca refuerzos

Desde la salida de Díaz, el cuadro inglés no ha buscado un jugador en el mercado para reemplazarlo. Aunque han sonado varios nombres, los reds se han decantado por reforzar otras posiciones.

Liverpool fichó hasta el momento a Hugo Ekitike y también a Florian Wirtz, dos futbolistas de orden ofensivo.