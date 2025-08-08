Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 8

Este viernes 8 de agosto de 2025, se disputó la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025.

El recorrido inició en Cali y finalizó en La Tebaida después de 168.2 kilómetros.

En esta nueva edición de la Vuelta a Colombia 2025, hubo tres sprints intermedios ubicados en la variante del ingenio Manuelita, en Buga y en La Paila.

Además, también hubo un puerto de cuarta categoría en el Alto Ladrillera, que se situó sobre el final de la carrera, exactamente en el kilómetro 160.

Así quedó la clasificación de la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025

En la etapa 8 de la Vuelta a Colombia 2025, el ganador de la fracción fue Alejandro Osorio, con un tiempo de tres horas, treinta y cinco minutos y veintitrés segundos.

Posteriormente, el segundo lugar lo ocupó el pedalista Kevin Castrillo y la tercera posición fue para Kevin Castillo, que fue protagonista a lo largo del recorrido.

Después, las primeras 10 posiciones se completaron de la siguiente manera:

4. Jeferson Ruiz.

5. Édgar Torres.

6. Daniel Hoyos.

7. Kenny Nijssen.

8. Juan Osorio.

9. Daniel Arroyave.

10. Julián Cardona.

¿Y cómo quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia 2025 tras la etapa 8?

Luego de una nueva jornada en la Vuelta a Colombia 2025, los cambios fueron mínimos y la clasificación general quedó de la siguiente manera:

Rodrigo Contreras (25:57:52). Diego Camargo (1'04''). Yonathan Eugenio (1'20''). Yeison Reyes (1'50''). Sebastián Castaño (6'34''). Róbinson López (7'13'').

Así será la etapa 9 de la Vuelta a Colombia 2025

El sábado 9 de agosto de 2025, se disputará la etapa 9 de la Vuelta a Colombia y el recorrido será desde Alvarado hasta el Alto del Vino.

Los pedalistas tendrán que recorrer 217 kilómetros y pasarán por tres sprints intermedios, un puerto de cuarta categoría, otro de primera y otro fuera de categoría.

Además, como siempre, la transmisión de la Vuelta a Colombia se podrá seguir en vivo por la señal principal del Canal RCN y la cuenta de Youtube de Deportes RCN.