Vuelta a España 2025: así quedaron los ciclistas colombianos en la clasificación general tras la etapa 11

En la etapa 11 de la Vuelta a España 2025 no hubo ganador debido a que se presentaron protestas en la meta. Descubra cómo quedó virtualmente Egan Bernal.

Foto: Prensa INEOS.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
01:10 p. m.
La etapa 11 de la Vuelta a España 2025 se disputó este 3 de septiembre de 2025 y Santiago Buitrago y Egan Bernal, los ciclistas colombianos, fueron protagonistas.

El recorrido se llevó a cabo en Bilbao, en un terreno de media montaña y tuvo exactamente 157.4 kilómetros.

En esta ocasión, los pedalistas pasaron por dos puertos de segunda categoría y por otros cinco de tercera. Además, hubo un sprint intermedio exactamente en el kilómetro 119,6.

Sin embargo, por las protestas que se presentaron, no hubo ganador de la etapa 11 y la clasificación general se calculó teniendo en cuenta los tiempos registrados a 3 kilómetros de la meta.

De esa manera, las primeras posiciones de la clasificación general quedaron así tras la etapa 11 de la Vuelta a España 2025:

Así quedó la clasificación general de la Vuelta a España 2025 tras la etapa 11

  1. Jonas Vingegaard.
  2. Joao Almeida (50'').
  3. Thomas Picock (56'').
  4. Torstein Træen (1'06'').
  5. Felix Gall (2'17'').
  6. Matteo Jorgenson (2'26'').
  7. Jai Hindley (2'30'').
  8. Giulio Ciccone (2'33'').
  9. Giulio Pellizzari (2'44'').
  10. Matthew Riccitello (3'11'').
  11. Egan Bernal (3'23).

17. Harold Tejada (10'57'').

20. Santiago Buitrago (17'42'').

45. Brandon Rivera (48'05'').

70. Sergio Higuita (1h 05'36'').

73. Juan Martínez (1h 07'53'').

92. Esteban Chaves (1 h 19'53'').

Así será la etapa 12 de la Vuelta a España 2025

La etapa 12 de la Vuelta a España 2025 se llevará a cabo el jueves 4 de septiembre.

Para esa nueva jornada de la ronda ibérica, el recorrido iniciará en Laredo y terminará en Los Corrales de Buelna tras 144.9 kilómetros.

Además, al igual que en la etapa 11, el terreno que se recorrerá será de media montaña. Sin embargo, no habrá puertos de tercera categoría, sino que uno de segunda (en el kilómetro 41,4) y otro de primera (en el kilómetro 122).

De igual manera, los pedalistas tendrán que pasar por un sprint intermedio que estará ubicado en Barros, en el kilómetro 103,2.

