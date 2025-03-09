CANAL RCN
Deportes

Caos en la Vuelta España 2025: videos muestran enfrentamientos mientras ciclistas competían

Este miércoles, le etapa se vio neutralizada por cuenta de las manifestaciones de cientos de aficionados.

Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 03 de 2025
12:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La undécima etapa de la Vuelta España 2025 se vio obligada a acortar su recorrido este miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, de acuerdo con la organización.

Atención: no hubo ganador de etapa en la Vuelta España por motivos de seguridad en meta
RELACIONADO

Atención: no hubo ganador de etapa en la Vuelta España por motivos de seguridad en meta

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las principales competiciones ciclistas del mundo.

Videos muestran el caos que se vivió en la Vuelta España 2025

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden.

"La primera vez que cruzamos la línea vimos a los manifestantes intentando ir a la carretera y a la policía tratando de contenerles", relató el líder, Jonas Vingegaard.

En redes sociales se pudieron conocer las imágenes del caos que se vivió en uno de los puntos de la fracción por cuenta de estas protestas.

En cuanto a los tiempos de clasificación, el danés Vingegaard sigue siendo el maillot rojo, manteniendo su diferencia con respecto a sus rivales.

A causa de protestas en la línea de meta, la organización ha decidido tomar los tiempos a 3 kilómetros de la línea de meta.

En ese punto, después de la explosiva subida al Alto de Pike, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Tom Pidcok (Q36.5) lideraban la carrera para arrancar unos segundos de ventaja sobre sus rivales. Tras esto, el danés afronta lo que resta de segunda semana en el liderato.

La carrera continuará este jueves con una explosiva etapa de 144,9 kilómetros por tierras cántabras entre Laredo y los Corrales de Buelna, con dos puertos de montaña (el Puerto de Alisas y la Collada de Brenes, de 2ª y 1ª categoría, respectivamente) que pueden abrir el escenario de competición.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Eliminatorias sudamericanas

Colombia vs. Bolivia: esta es la abismal diferencia del valor de las nóminas de ambas selecciones

Dayro Moreno

El mensaje de agradecimiento de Dayro Moreno para James Rodríguez

Vuelta a España

Atención: no hubo ganador de etapa en la Vuelta España por motivos de seguridad en meta

Otras Noticias

Resultados lotería

Resultado Super Astro Sol hoy 3 de septiembre de 2025: número y signo ganador en último sorteo

¡Ya puede descubrir si usted ganó en el Super Astro Sol de este 3 de septiembre! Entérese aquí del resultado exacto.

Cali

Niño colombiano logró que extraña enfermedad se tratara en el país, al abrir su propia fundación

Su sueño era que otros menores con la misma condición pudieran tratarse sin salir de Colombia.

Enfermedades

Atención: este es el más reciente reporte de casos de fiebre amarilla en Colombia

Artistas

Hija de reconocida cantante colombiana tuvo que entrar al quirófano para dos cirugías de emergencia

China

Trump explota tras reunión de Xi Jinping, Vladimir Putin y Kim Jong Un en China