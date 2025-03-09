Caos en la Vuelta España 2025: videos muestran enfrentamientos mientras ciclistas competían

La undécima etapa de la Vuelta España 2025 se vio obligada a acortar su recorrido este miércoles en Bilbao por temor a incidentes con manifestantes propalestinos en la línea de meta y no hubo ganador, de acuerdo con la organización.

"Por motivos de seguridad, los tiempos de la clasificación general se tomarán a 3 kilómetros de la línea de meta" y "no habrá ganador de etapa", señaló la dirección de la Vuelta, una de las principales competiciones ciclistas del mundo.

Videos muestran el caos que se vivió en la Vuelta España 2025

Durante la primera pasada del pelotón por la línea de meta, numerosos manifestantes propalestinos, algunos de los cuales intentaban forzar las barreras, se agolparon a lo largo de la recta final, flanqueados por las fuerzas del orden.

"La primera vez que cruzamos la línea vimos a los manifestantes intentando ir a la carretera y a la policía tratando de contenerles", relató el líder, Jonas Vingegaard.

En redes sociales se pudieron conocer las imágenes del caos que se vivió en uno de los puntos de la fracción por cuenta de estas protestas.

En cuanto a los tiempos de clasificación, el danés Vingegaard sigue siendo el maillot rojo, manteniendo su diferencia con respecto a sus rivales.

A causa de protestas en la línea de meta, la organización ha decidido tomar los tiempos a 3 kilómetros de la línea de meta.

En ese punto, después de la explosiva subida al Alto de Pike, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) y Tom Pidcok (Q36.5) lideraban la carrera para arrancar unos segundos de ventaja sobre sus rivales. Tras esto, el danés afronta lo que resta de segunda semana en el liderato.

La carrera continuará este jueves con una explosiva etapa de 144,9 kilómetros por tierras cántabras entre Laredo y los Corrales de Buelna, con dos puertos de montaña (el Puerto de Alisas y la Collada de Brenes, de 2ª y 1ª categoría, respectivamente) que pueden abrir el escenario de competición.