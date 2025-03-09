CANAL RCN
Atención: no hubo ganador de etapa en la Vuelta España por motivos de seguridad en meta

Los pedalistas fueron detenidos a tres kilómetros para meta y no hay ganador en la etapa 11 de la Vuelta a España.

septiembre 03 de 2025
10:37 a. m.
La Vuelta a España vivió un hecho inusual durante la etapa 11, cuando la organización decidió detener la competencia a falta de tres kilómetros para la meta. La medida se tomó después de que se confirmara la presencia de manifestaciones pro-palestinas en la zona de llegada, lo que representaba un riesgo potencial para la seguridad de los ciclistas y del público.

La neutralización significó que no habría un ganador oficial de la fracción, aunque los tiempos serán tomados con base en la clasificación registrada justo antes de la suspensión. Entre los protagonistas del día se encontraban Tom Pidcock y Jonas Vingegaard, quienes mantenían un duelo vibrante por la victoria parcial cuando recibieron la orden de frenar su marcha.

Una decisión sin precedentes recientes

La dirección de carrera optó por priorizar la integridad de los corredores frente a cualquier resultado deportivo. La determinación, aunque drástica, fue apoyada por equipos y autoridades presentes en la ronda española.

La etapa 11 pasará a la historia como una de las pocas ocasiones en las que una gran vuelta ciclista neutraliza completamente la definición de una jornada. Los tiempos oficiales se tomarán del punto situado a tres kilómetros de la meta, respetando así la clasificación general sin alterar la pelea por el maillot rojo.

Pidcock y Vingegaard se quedaron con las ganas

El británico y el danés, que habían animado el final con ataques constantes, se vieron obligados a detener su esfuerzo cuando todo apuntaba a un cierre explosivo. Sin embargo, ambos corredores y sus equipos respaldaron la decisión, conscientes de que cualquier incidente podría haber tenido consecuencias graves.

La Vuelta continuará con su etapa 12 bajo estrictas medidas de seguridad, mientras la organización analiza cómo evitar que situaciones externas vuelvan a interferir con el desarrollo normal de la carrera.

