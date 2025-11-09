CANAL RCN
Deportes

La Vuelta a España toma medidas drásticas para la llegada el domingo a Madrid

Ante las diferentes protestas propalestinas, la organización de la Vuelta ha determinado medidas urgentes.

Vuelta a España
Foto: AFP

Noticias RCN

septiembre 11 de 2025
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Frente a los manifestantes propalestinos que perturban desde hace días la Vuelta ciclista a España, las autoridades desplegarán un refuerzo policial "extraordinario" este fin de semana en Madrid para garantizar la seguridad de las dos últimas etapas de la prueba que concluye el domingo en la capital.

El domingo se desplegarán 1.100 policías adicionales en Madrid, lo que supone el mayor dispositivo desde la celebración de la Cumbre de la OTAN en la ciudad en 2022, según indicó la Delegación del Gobierno en Madrid en un comunicado.

El sábado ya se sumarán 400 agentes de la Guardia Civil como refuerzo para la penúltima etapa, que discurre casi toda en la región de Madrid.

El objetivo es "compatibilizar la seguridad del evento deportivo y el legítimo derecho de manifestación de aquellos ciudadanos que así lo decidan", añadió la nota, que incluía un llamamiento a los dirigentes de las administraciones madrileñas para que actúen con "responsabilidad" y "no se propicien incidentes que puedan manchar la legítima protesta que muchos ciudadanos de nuestro país están mostrando frente a este genocidio".

Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17
RELACIONADO

Sacudón en la clasificación general de la Vuelta a España: Egan Bernal perdió tiempo en la etapa 17

El apoyo a la causa palestina es muy popular en España, donde el Gobierno que preside el socialista Pedro Sánchez reconoció el Estado de Palestina en mayo de 2024, y acaba de anunciar nuevas medidas "para detener el genocidio en Gaza".

En este contexto, las acciones contra la presencia en la Vuelta del equipo Israel-Premier Tech, que marcaron casi diariamente la prueba desde su llegada a territorio español, no generan graves polémicas, más allá de algunas críticas de la derecha al Gobierno por no garantizar la seguridad de la carrera o al apoyo mostrado por algunos ministros a los manifestantes.

Las diferentes protestas obligaron, por el momento, a acortar dos etapas, además de provocar la caída de varios ciclistas.

Cuidado con los ciclistas

A través de las redes sociales, las asociaciones de apoyo a Palestina (entre ellos el movimiento BDS, "Boicot, desinversiones y sanciones contra Israel") o el partido de izquierda radical Podemos difunden nuevos llamamientos para movilizarse en los próximos días, además de compartir reglas de conducta o consejos, dejando ver que la movilización pretende mantenerse hasta el final de la prueba.

Podemos invita así a acudir el domingo a "puntos de visibilidad máxima" de la capital madrileña, como Atocha o la plaza de Callao, cerca de la famosa avenida de Gran Vía, y aconseja llegar "con antelación" portando banderas, foulards o ropa con los colores de la bandera palestina.

Pero las acciones no se limitan a Madrid. La contrarreloj que se disputará el jueves en Valladolid, en Castilla y Léon (noroeste), también será de riesgo.

Egan Bernal habló tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España: "Fue una carrera preciosa"
RELACIONADO

Egan Bernal habló tras ganar la etapa 16 de la Vuelta a España: "Fue una carrera preciosa"

"Si decides, bajo tu responsabilidad, salir a la carretera, consulta previamente con un equipo legal", aconseja la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid en un mensaje difundido en Facebook.

"Ten en cuenta tu seguridad y la de los ciclistas. Verbaliza que no somos violentos, que estamos aquí de forma pacífica para detener el genocidio. Que no estamos contra la Vuelta sino contra la participación del representante de un estado genocida: Israel", continúa. "Y sobre todo GRÁBALO TODO! (pide a compañer@s que lo hagan, preferiblemente con el móvil en vertical)", agrega.

A pesar de diferentes llamamientos para que se retirara de la carrera, el equipo Israel-Premier Tech, creado por el multimillonario israelí-canadiense Sylvan Adams, y que solo cuenta con un corredor de nacionalidad israelí, aseguró que llegará el domingo hasta Madrid.

La emocionante narración de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal en la Vuelta a España: video
RELACIONADO

La emocionante narración de Mario Sábato al ver ganar a Egan Bernal en la Vuelta a España: video

Los corredores, de su lado, decidieron este miércoles antes de la salida de la 17ª etapa que, en caso de que se produzcan nuevos incidentes derivados de manifestaciones propalestinas, ellos mismos neutralizarán la carrera.

Con información de AFP

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Copa Libertadores

¿La final de la Copa Libertadores en Colombia? Ramón Jesurún dio respuesta contundente

Selección Colombia

Colombia dominó en el once ideal del cierre de las eliminatorias sudamericanas

Eliminatorias sudamericanas

Se conocieron los audios del VAR del polémico penal que le dio la clasificación a Bolivia al repechaje

Otras Noticias

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de septiembre de 2025

¡Hubo un número importante de ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de septiembre! Descubra el resultado exacto aquí.

Estados Unidos

Ofrecen millonaria recompensa para capturar al asesino de Charlie Kirk: ya hay pistas

El reconocido activista fue asesinado en la tarde del 10 de septiembre durante un evento en una universidad.

Universidad Nacional

Manifestante resultó herido al manipular explosivo en parqueadero de la Universidad Nacional

Miss Universe Colombia

"Mi participación es política": habló la mujer trans que representa a Bogotá en Miss Universe Colombia

Cuidado personal

¿Qué beneficios tiene el pilates, ejercicio que practica Cristiano Ronaldo?